Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Парцхаладзе воює проти України. Він став командиром так званого добровольчого підрозділу "Георгієвськ", який бере участь у бойових діях у складі окупаційних військ.

Про це повідомляє видання Delfi та SOVA.

Що відомо про участь Парцхаладзе у війні

Російські пропагандистські джерела називають колишнього грузинського посадовця "ветераном спеціальної військової операції".

Прокремлівський діяч Мамука Піпія оприлюднив у Telegram фотографію, на якій Парцхаладзе позує у військовій формі. На однострої експосадовця видно прізвище "Романов", а на тлі знімка розміщено російський триколор.

Відомо, що Парцхаладзе сформував у Росії добровільний міжнародний підрозділ "Георгіївський". Він уточнив, що назва пов'язана з Георгіївським трактатом 1783 року.

Довідково. Це договір про заступництво і верховну владу Російської імперії з об'єднаним грузинським царством Картлі-Кахеті про перехід Грузії під протекторат Росії. Він був укладений влітку 1783 року у фортеці Георгієвськ на Північному Кавказі.

За словами Романова-Парцхаладзе, головне завдання підрозділу – "довести до кінця боротьбу з тим злом", який "загрожує" їм та "усьому світу".

Він зазначив, що добровільно ухвалив рішення про участь в "сво". Крім того, підкреслив, що від початку бойових дій разом зі своєю командою активно допомагає "російським військовослужбовцям та мирному населенню ДНР, Курській, Брянській та Бєлгородській областях".

"Сьогодні, коли Росія бореться проти західного тиску за збереження своєї ідентичності, традицій, мови та культури, я готовий допомагати Батьківщині в досягненні всіх намічених лідером цілей", – цинічно заявив він.

Варто зазначити, що у Грузії стосовно Парцхаладзе порушено кримінальну справу за статтею про організацію умисного вбивства за наймом та з корисливих спонукань. Його звинувачують в організації замаху на бізнесмена Левана Джангвеладзе.

Також Парцхаладзе втратив грузинське громадянство через отримання паспорта Росії.

До слова, боєць іноземного легіону ЗСУ Міро Ванадзе розповів 24 Каналу, що зараз у Грузії тривають репресії. Грузинські бійці не можуть повертатися додому, адже можуть опинитися за ґратами.