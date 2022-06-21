Колишній мер Южноукраїнська побив заступницю при розподілі гуманітарки

Колишньому меру Южноукраїнська Валерію Онуфрієнку повідомили про підозру через побиття його заступниці у березні.

Правоохоронці зазначили, що повідомили про підозру за насильницькі дії щодо колеги колишньому меру Южноукраїнська. Ім’я його не називають, але відомо, що мова йде про Валерія Онуфрієнка.

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Підозра меру Южноукраїнська Валерію Онуфрієнку

Інцидент трапився 3 березня і постраждала одразу звернулася в поліцію. Правоохоронці зареєстрували звернення, в якому жінка повідомила, що працює у територіальній громаді і керівник органу місцевого самоуправління, завдав їй тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування встановило, що 3 березня під час наради з розподілу гуманітарної допомоги між очільником міста та його заступницею виник конфлікт, в ході якого чоловік завдав жінці декілька ударів. Медичні експерти встановили, що постраждала отримала тілесні ушкодження легкого ступеня важкості.

20 червня слідчі повідомили 60-річному експосадовцю про підозру у вчиненні злочину за статтею "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок". Підозрюваному загрожує до 5 років ув’язнення за умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. Найближчим часом підозрюваному обиратиметься запобіжний захід.

Підозра меру Южноукраїнська: дивитись відео

Звільнення мера Южноукраїнська

16 червня депутати Южноукраїнської міської ради на Миколаївщині звільнили міського голову Валерія Онуфрієнка. 5 травня депутати також намагалися припинити його повноваження, але їм не вистачило голосів.

Причиною недовіри стало те, що Онуфрієнко рідко проводить сесії, незаконно звільнив працівника міськради, який домігся в суді свого повернення на робоче місце, а також побиття заступниці.

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