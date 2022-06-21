Колишній мер Южноукраїнська побив заступницю при розподілі гуманітарки
Джерело:поліція Миколаївської області
Колишньому меру Южноукраїнська Валерію Онуфрієнку повідомили про підозру через побиття його заступниці у березні.
Правоохоронці зазначили, що повідомили про підозру за насильницькі дії щодо колеги колишньому меру Южноукраїнська. Ім’я його не називають, але відомо, що мова йде про Валерія Онуфрієнка.
Читайте також: Ворожий винищувач марно намагався збити наш літак крилатою ракетою: головне про бої на Півдні
Підозра меру Южноукраїнська Валерію Онуфрієнку
Інцидент трапився 3 березня і постраждала одразу звернулася в поліцію. Правоохоронці зареєстрували звернення, в якому жінка повідомила, що працює у територіальній громаді і керівник органу місцевого самоуправління, завдав їй тілесних ушкоджень.
Досудове розслідування встановило, що 3 березня під час наради з розподілу гуманітарної допомоги між очільником міста та його заступницею виник конфлікт, в ході якого чоловік завдав жінці декілька ударів. Медичні експерти встановили, що постраждала отримала тілесні ушкодження легкого ступеня важкості.
20 червня слідчі повідомили 60-річному експосадовцю про підозру у вчиненні злочину за статтею "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок". Підозрюваному загрожує до 5 років ув’язнення за умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. Найближчим часом підозрюваному обиратиметься запобіжний захід.
Підозра меру Южноукраїнська: дивитись відео
Звільнення мера Южноукраїнська
16 червня депутати Южноукраїнської міської ради на Миколаївщині звільнили міського голову Валерія Онуфрієнка. 5 травня депутати також намагалися припинити його повноваження, але їм не вистачило голосів.
Причиною недовіри стало те, що Онуфрієнко рідко проводить сесії, незаконно звільнив працівника міськради, який домігся в суді свого повернення на робоче місце, а також побиття заступниці.
Буде цікаво – Зеленський підписав Стамбульську конвенцію: дивіться відео