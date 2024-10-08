Сейшели замість служби: колишнього одеського військкома судитимуть через підробку документів

ДБР завершило розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК і СП. Так, відомо, що до суду скеровано обвинувальний акт.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора та ДБР. Там повідомили деталі справи.

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Колишній одеський військком постане перед судом

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактами підроблення документів та їх використання, самовільного залишення місця служби та ухилення від військової служби,

– ідеться в повідомленні.

За даними слідства, 2 грудня 2022 року колишній керівник Одеського ОТЦК та СП не з'явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022 року. Як підтвердження поважної причини своєї неявки він надав свідомо підроблений документ. Як вказали в Офісі генпрокурора, це була виписка з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні у медзакладі, начебто затверджена керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади.

Невдовзі 19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком ввів лікаря, що його лікував, в оману та неправдивим шляхом отримав перевідний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон.

Водночас зазначається, що встановлено, що з грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Наразі вказується, що колишній одеський військком перебуває під вартою. Досудове розслідування вело ДБР.

Зазначимо, що в повідомленнях не вказують ім'я та прізвище фігуранта справи. Однак, судячи з матеріалів справи, йдеться про Євгена Борисова.