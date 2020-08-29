Контррозвідка СБУ виявила на Харківщині колишнього проросійського бойовика. Шокує той факт, що раніше цей чоловік був "спецназівцем ДНР", а зараз є діючим військовослужбовцем Збройних сил України.

Мешканець Харківської області "через події на Майдані" у 2014 році пішов воювати за окупантів на Донбасі. А потім передумав і вступив до лав ЗСУ. Про це 28 серпня розповіли у пресслужбі СБУ.

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Що відомо про затримання ексбойовика на Харківщині

Затриманий чоловік у липні 2014 року пішов до "воєнкомату ДНР" та почав воювати за окупантів.

Певний час він перебував у складі "спецназу ДНР" та "батальону Оплот".

Бойовики доручали йому начебто функції патрулювання та охорони контрольованих ними об'єктів та місцевості.

За свою "службу" затриманий мав винагороду – приблизно 5 тисяч гривень (в іноземній валюті).

Аж раптом у жовтні 2014 бойовик пішов від окупантів, ба більше – згодом вступив до лав ЗСУ.

Колишньому бойовику повідомили про підозру в участі у діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Максимальне покарання такий злочин – 15 років ув'язнення.

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У серпні 2020 року в Україні кілька разів затримували проросійських бойовиків

23 серпня у Києві затримали чоловіка, який мав при собі посвідчення так званого "народного ополченця Донбасу". Чоловік вирішив погуляти в столиці України на День Незалежності.

14 серпня на Луганщині контррозвідники СБУ затримали бойовика, причетного до обстрілів українських позицій. Він був членом "народної міліції ЛНР", а згодом оселився поблизу лінії розмежування на Донбасі.

5 серпня в Донецькій області затримали бойовика "батальйону Восток", який воював на боці окупантів проти української армії ще під Донецьким аеропортом. Потім він ховався в Росії, але з часом повернувся до України.

Цікаво, що 11 серпня майже ідентичний випадок трапився на тій же Харківщині: серед українських прикордонників виявили чоловіка, який раніше воював за "Оплот".