Білоруський державний телеканал СТВ у програмі новин показав сюжет, в якому говорив про коронавірус в Україні. При цьому титри на відеоряді позначали країну як "Колишня УРСР".

Білоруський загальнонаціональний телеканал СТВ ("Столичное телевидение") 3 жовтня у сюжеті про коронавірус в Україні підписав кадри з краєвидами Києва плашкою "Колишня УРСР", пише 24 канал. До слова У Білорусі скасували акредитацію всіх іноземних ЗМІ СТВ належить до однієї з трьох державних компаній, які мають право на мовлення усією територією Білорусі (інші дві компанії транслюють ОНТ та низку каналів на кшталт "Білорусь 1"). Що таке "УРСР" (російською – "УССР") Це "Українська Радянська Соціалістична Республіка". Так дійсно називали Україну у період більшовицько-російської окупації у ХХ столітті (з 1919 і до 1991 – року проголошення Незалежності).

Так дійсно називали Україну у період більшовицько-російської окупації у ХХ столітті (з 1919 і до 1991 – року проголошення Незалежності). За тлумаченням радянських та пострадянських джерел, головно російських, УРСР – це соціалістична держава та союзна республіка у складі Радянського Союзу. Білоруське СТВ також вирішило "перейменувати" разом з Україною ще й Литву та Польщу Першу показали як "Колишня Радянська Литовська Республіка".

А другу – як "Колишня Польська Народна Республіка".

Україну підписали як "Колишня УРСР" / Скриншот сюжету СТВ

Литву підписали як "Колишня Радянська Литовська Республіка" / Скриншот сюжету СТВ

Польщу підписали як "Колишня Польська Народна Республіка" / Скриншот сюжету СТВ Найімовірніше, так у Білорусі вирішили відреагувати на рішення низки українських ЗМІ називати Олександра Лукашенка "колишнім президентом".

Короткий витяг із реакції соцмереж / Скриншот коментарів під відео СТВ у ютубі Дивний випуск новин білоруського державного ТБ: відео До слова, частина журналістів СТВ наприкінці серпня брали участь в антилукашенківському страйку. На жаль, немає інформації про подальшу долю цих сміливців. Що відбувається у Білорусі? Там тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Лукашенка, який керує країною з 1994, назвали переможцем із понад 80% голосів.



Його легітимність як президента Білорусі в ЄС не визнають. Там тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Лукашенка, який керує країною з 1994, назвали переможцем із понад 80% голосів.Його легітимність як президента Білорусі в ЄС не визнають. Україна ж досі обережна у висловлюваннях. Ситуація у Білорусі: відео 24 каналу про 50 днів протестів