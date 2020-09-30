Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно провів свою власну таємну інавгурацію. Проте країни Європи навіть після цього не визнають його легітимним. МЗС України все ж визначилось, як саме тепер офіційно називати Лукашенка.

"Нелегітимний" та "незаконно обраний" – це прекрасні формулювання для медіа щодо Лукашенка. Однак Україна не буде використовувати жодне з них. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу МЗС, передає 24 канал.

Читайте також Лукашенка висунули на Нобелівську премію миру: білоруський держканал поширив фейк

На пресконференції журналістка запитала Кулебу, як правильно називати Лукашенка після закінчення його останньої каденції – "незаконно обраним" чи "нелегітимним". Міністр відповів, що у ЗМІ це можна робити, але Україна називатиме його просто на ім'я та прізвище, не зазначаючи посади.

Це прекрасні формулювання для медіа, заголовків та постів у фейсбуці. Проте офіційна позиція – Олександр Лукашенко,

– відповів Кулеба.

Коротко про таємну інавгурацію Лукашенка