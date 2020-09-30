Україна визначилась, як тепер називати Лукашенка
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно провів свою власну таємну інавгурацію. Проте країни Європи навіть після цього не визнають його легітимним. МЗС України все ж визначилось, як саме тепер офіційно називати Лукашенка.
"Нелегітимний" та "незаконно обраний" – це прекрасні формулювання для медіа щодо Лукашенка. Однак Україна не буде використовувати жодне з них. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу МЗС, передає 24 канал.
Читайте також Лукашенка висунули на Нобелівську премію миру: білоруський держканал поширив фейк
На пресконференції журналістка запитала Кулебу, як правильно називати Лукашенка після закінчення його останньої каденції – "незаконно обраним" чи "нелегітимним". Міністр відповів, що у ЗМІ це можна робити, але Україна називатиме його просто на ім'я та прізвище, не зазначаючи посади.
Це прекрасні формулювання для медіа, заголовків та постів у фейсбуці. Проте офіційна позиція – Олександр Лукашенко,
– відповів Кулеба.
Коротко про таємну інавгурацію Лукашенка
- Зранку 23 вересня 2020 року біля резиденції Лукашенка зібралися силовики та чиновники. Також до будівлі під'їхала військова техніка, а рух для транспорту перекрили. Згодом до Палацу Незалежності прибув кортеж самого Лукашенка.
- Виявилося, що це проводять інавгурацію Лукашенка, яку ніде не анонсували. На церемонію інавгурації запросили кілька сотень впливових людей.
- Говорили, що це може бути лише репетиція, адже дату церемонії завчасно не повідомляли.
- Згодом стало відомо, що Лукашенко, поклавши праву руку на Конституцію, виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, а голова Центральної комісії Білорусі Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення Президента Республіки Білорусь.
- У відповідь на таємну інавгурацію Лукашенка 27 вересня провели "народну інавгурацію" лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.