Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится

Оптика туриста беспристрастна. Ты не делаешь скидок. Не ищешь оправданий. Все, что находится внутри государственных границ, – дело рук людей с паспортами этой страны. Каждая страна эквивалентна своим жителям. Качество дорог, чистота обочин, ухоженность улиц – мы складываем свои впечатления не только о месте, но и о людях. Потому что их быт говорит об их способности договариваться.

Знаете, что отличает румынские дороги? Местные водители мигают дальним, предупреждая о полиции. А еще они сигналят, если ты соблюдаешь скоростной режим и правила. Те правила, которые они сами установили для своей страны.

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И если в Румынии солидарность с незнакомыми водителями выше, чем солидарность с полицией, то это значит, что у них проблемы. Это значит, что они не смогли создать институт "ночных сторожей". Тех самых, кому будут доверять. Тех самых, кого станут воспринимать как защитников. Выходит, что они платят зарплаты тем, кто этих зарплат не заслуживает. Иначе бы мне не моргали дальним.

Правила Полиса устанавливают граждане Полиса. Они выбирают себе депутатов, голосуют за политиков, скидываются из зарплат на содержание государства. И если они не соблюдают свои же правила – значит, где-то оборвана нить. Если вы не хотите платить адекватную зарплату своему делегату во власть – значит, вы не считаете депутата своим представителем. Если забираете у него неприкосновенность – значит, он вас не представлет. Если вы не верите судам, прокуратуре или спецслужбе – значит, вы не смогли создать ни того, ни другого, ни третьего.

И это история про коллективную ответственность. Ту самую, что заставляет нас обобщать любую страну, в которую мы приезжаем на отдых. Мы суммируем плюсы и минусы, перекладывая результат на всех граждан. Делая каждого встреченного ответственным за положение дел на его родине.

Даже узурпация власти возможна лишь там, где люди с ней соглашаются. Или там, где их готовность бороться за иные правила игры меньше, чем чье-то стремление эти правила навязать.

И это в полной мере относится и к Украине. В отличие от Израиля Украина рождалась не благодаря тем, кто ее хотел. Она рождалась благодаря тем, кто хотел комфорта. В 1991 году это заставляло жителей того же Крыма голосовать за независимость. Потому что независимость для них означала то, что ресурсы страны не будут уходить на кормление дотационных республик Союза.

Но желание комфорта в сознании масс сочеталась с удивительным нежеланием брать на себя хоть какую-то ответственность. И если вы хотите понять, кто виноват в том, что за окном – взгляните в зеркало. Никто не присылал нам политиков с Венеры, мы сами их выбрали. Никто не заставляет нас обгонять по встречке – я сам давлю на педаль. Из бюджета моей страны воруют лишь те, кому я позволил это делать.

Оглянитесь вокруг. Все, что нам не нравится, сделали мы сами. Плохие суды, олигархическая экономика, старая коммуналка – это все благодаря нам. Нам кажется, что все принадлежит "им". Но нет никаких "них". Есть только "мы". Они – это часть нас.

Мы долго можем объяснять сами себе, что люди разные. Что есть пассионарии и обыватели. Что вторых всегда больше. Но эти объяснения работают только внутри страны.

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Для внешнего наблюдателя никакой разницы нет. У него есть лишь его впечатления. Немцы не выиграли страну в лотерею. Они ее построили. Сомалийцы не проиграли страну в покер. Они создали социальный ад. Коллективная ответственность. Бессердечная стерва.