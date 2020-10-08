Вплив так званих кланів буде зростати на місцевих виборах, конвертуючи всі свої рейтинги, вони будуть хотіти вплинути й на загальнонаціональну політику. Коломойський користується відповідною ситуацією – його союзниками може стати низка суб'єктів з місць, зокрема мери та регіональні партії.

Так він буде мати найбільший вплив серед зацікавлених суб'єктів в парламенті. Коломойський намагається вплинути на виконавчу гілку влади – за результатом так званої ревізії, він може стати найбільшим "акціонером". Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

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Групи впливу в монобільшості

За його словами, серед так званих груп впливу є не лише група Ахметова й Коломойського, а й ті – які орієнтовані на Авакова та Пінчука. Проте вони діють у межах певної рівновіддаленості, тобто конструктивної позиції до Зеленського щодо команди "слуг народу", зазначив Саакян.

Наразі Коломойський вирішив виступити для посилення своїх впливів в урядовому ложі,

– зауважив політолог.

Переформатування у фракції "Слуга народу"

Також Олег Саакян сказав, що наразі у "Слузі народу" немає єдності, а теза про монолітність такої великої фракції з самого початку була маніпулятивною.

"Єрмаку хотілося б посилити власні впливи, а Разумков дуже ефективно використовує власне крісло і балансує між різними фракціями, зокрема перебуваючи над ситуацією. Вони нібито діють не всупереч волі президента. Однак насправді Єрмак хоче розбудувати свою систему впливу всередині парламенту", – розповів політолог.

За його словами, поки що виглядає так, що все буде відбуватися згідно зі сценарієм Єрмака.

Однак якщо переформатування не вдасться, або буде мати занадто серйозну політичну ціну для Зеленського – тоді може відкритися так званий зелений шлях для Разумкова,

– сказав Саакян.

Політолог додав, що Разумков є фактично другим за рейтингом обличчям після Зеленського, тому дарувати йому додаткові рейтингові бали не будуть. Інакше це може створити загрозу для лідерства всередині команди депутатів від "Слуги народу", підсумував Олег Саакян.