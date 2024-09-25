Був дзвінок зі США, – Коломойський розповів, як йому вручили підозру

Національне антикорупційне бюро жодного разу не допитало Ігоря Коломойського за рік у слідчому ізоляторі, про що він сам заявив під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у четвер, 24 вересня.

Підозру Ігорю Коломойському, який уже рік перебуває у СІЗО, вручили після дзвінка з Америки.

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Була поїздка в Америку рік тому, у серпні, керівного складу антикорупційної вертикалі, там був і ВАКС, і НАБУ керівник, і керівник САПа. Вони разом були в ЄС, і там, в результаті цієї поїздки, я не знаю, про що вони говорили, не був присутнім… Але після цієї поїздки був терміновий дзвінок сюди і сказали, що Коломойському, давайте робіть що хочете, швидко підозру, і з'явився ось цей епізод у 531 справі, єдиний, в якому прив'язали, і тому подібне… І терміново робіть експертизу десь. Вони побігли в інститут СБУ, СБУ зробила їм ще одну експертизу, але дізналася про те, що планується дати підозру після повернення керівництва із США. Тому вони перехопили ініціативу, терміново вручили мені 2 вересня вже по лінії БЕБа,

– заявив Коломойський.

Водночас Національне антикорупційне бюро за рік жодного разу не допитало Ігоря Коломойського у справі, що стосується взаємовідносин колишнього власника з націоналізованим "ПриватБанком".

За словами Коломойського, допит призначали та переносили щонайменше 13 разів.

З вересня минулого року у мене взагалі жодного допиту не було. З цього приводу мене не допитували. В ОЗДСвсе прослухається. Вони там не хочуть допитувати. А до них мене не везуть, тому що СБУ не може зі своїх рук випустити,

– заявив Коломойський.

Бізнесмен назвав підозру у справі "смішною", бо, за його словами, він продав свої акції, отримав гроші та віддав їх "ПриватБанку".

Слід згадати, що йдеться про провадження, яке розслідує НАБУ і стосується воно взаємовідносин колишнього власника Ігоря Коломойського з націоналізованим "ПриватБанком". У серпні детективи НАБУ подовжили розслідування, яке і без того триває сім років. Захист Коломойського вважає це рішення незаконним і намагається його оскаржити.

Строки досудового розслідування у цій справі вже спливали у 2021 році. Це було визнано відповідним судовим рішенням, зокрема апеляційним судом. Тоді Коломойський у цій справі перестав бути підозрюваним. Але слідство змогли поновити та відповідно зробити Ігоря Коломойського знову підозрюваним.

Захист бізнесмена такі дії детективів вважає незаконними. Вважають, що права їхнього підзахисного порушено.

Загалом 61-річний Ігор Коломойський, який скаржиться на погіршення стану здоров'я, перебуває в слідчому ізоляторі вже майже 13 місяців.