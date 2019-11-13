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      Коломойський заявив, що гроші з Росії можуть замінити кредити МВФ

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      Ігор Коломойський бачить як альтернативу кредиту МВФ фінансування з Росії
      Ігор Коломойський бачить як альтернативу кредиту МВФ фінансування з Росії / pravda.com.ua

      Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити Міжнародного валютного фонду. За словами бізнесмена, Росія зараз готова дати Україні 100 мільярдів доларів.

      "Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", – заявив Коломойський в інтерв'ю The New York Times.

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      Олігарх також запропонував відновити відносини між Україною і Росією, а також припинити війну на Донбасі.

      Місія МВФ продовжить роботу в Україні з 14 листопада. Під час візиту місія обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5 – 10 мільярдів доларів. Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.

       

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Україна – Росія Гроші Ігор Коломойський МВФ
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