Коломойський заявив, що гроші з Росії можуть замінити кредити МВФ

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити Міжнародного валютного фонду. За словами бізнесмена, Росія зараз готова дати Україні 100 мільярдів доларів.

"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", – заявив Коломойський в інтерв'ю The New York Times.

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Олігарх також запропонував відновити відносини між Україною і Росією, а також припинити війну на Донбасі.

Місія МВФ продовжить роботу в Україні з 14 листопада. Під час візиту місія обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5 – 10 мільярдів доларів. Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.