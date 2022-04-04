Колона з 7 автобусів з Маріуполя за участю Червоного хреста все ще заблокована у Мангуші

Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась погодженим маршрутом у супроводі делегації Червоного хреста все ще заблокована у місті Мангуш Донецької області.

Про це Ірина Верещук розповіла у вечірньому брифінгу за 4 квітня, повідомляє 24 канал. Зазначається, що з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей. З них з Маріуполя – 1 553 людини.

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Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста все ще заблокована у місті Мангуш,

– зазначила Ірина Верещук.

За її словами, окупаційні війська продовжують порушувати домовленості з українською стороною та свої власні обіцянки.

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