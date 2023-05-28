Біля Санкт-Петербурга спалахнула потужна пожежа: усе накрило чорним димом

"Гарячий сезон" на території країни-терориста триває Цього разу пожежа спалахнула в промисловій зоні міста Колпіно, що біля Санкт-Петербурга.

Про пожежу повідомляють російські ЗМІ, пише 24 Канал. Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів.

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Що відбувається біля Санкт-Петербурга

Пожежа в Колпіно спалахнула вдень 28 травня. Цікаво, що місто розташоване за більш ніж 10 кілометрів від Санкт-Петербурга. Унаслідок події піднявся величезний стовп чорного диму.

Причини займання поки що невідомі. Повідомлень про постраждалих немає. На місце прибули 20 пожежників та 4 одиниці техніки.

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"Вибуховий" день для росіян

27 травня для росіян стало одним з найбільш "вибуховим" днів за останній час. Усе почалося з того, що місцева влада заявила про нібито атаку дронів по будівлі МВС та місцевій ТЕЦ в Бєлгороді.

У Псковській області Губернатор заявив, що пошкоджено адмінбудівлю нафтопроводу "Транснафти" поблизу присілка Литвинове Невельського району. Також відомо, що пошкоджено фасади та скло трьох адміністративних будівель. За офіційними даними постраждалих нібито немає.

Потім російські ЗМІ повідомили, що нібито два безпілотники у Тверській області атакували нафтопереробну станцію неподалік села Єрохіно, що обслуговує нафтопровід "Дружба".

Удень в Шебекіно та на околицях прогриміла низка вибухів, місцева влада заявила про нібито обстріл з боку України. У місті спалахнув завод, а в районі вибухнула електропідстанція та пошкоджені лінії електропередач. Через це частина району залишилася без світла.

Крім того, не солодко було росіянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. У Бердянську двічі пролунали вибухи, унаслідок одного з яких загинуло чимало загарбників. Також вибухи пролунали і в тимчасово окупованому Маріуполі.