"Ми готові до всього": полковник ЗСУ назвав головні виклики та загрози в обороні Одеси

Одеса та Одеська область залишаються впродовж років під прицілом ворога. Крім того, існує загроза спроб окупантів захопити цей український регіон. Однак українські сили готові до таких викликів.

Командир оперативно-тактичного угруповання "Одеса" Денис Носіков розповів 24 Каналу про те, як вибудовується оборона міста та області. Також він зазначив, які ще напрямки перебувають під контролем угрупування.

Як забезпечується оборона Одеси та області?

Носіков підкреслив, що ОТУ "Одеса" здійснює роботу по декількох напрямках.

Насамперед це оборона Одещини від засобів повітряного нападу ворога, що відбувається цілодобово. Йдеться не тільки про оперативно-тактичне угрупування "Одеса". Моя штатна посада – начальник регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", до якого входять різні сили і складові Сил оборони. Всі разом ми робимо усе для того, щоб виконувати це завдання,

– зауважив він.

Водночас через те, що змінюється і дії ворога, і технології, не всі питання вдається розв'язати, але, за словами командир ОТУ "Одеса", докладаються всі зусилля що, вирішити всі проблеми.

Ми знищуємо приблизно 90% ракет і "Шахедів", які запускає противник. Однак людям це важко пояснити, тому що якщо, наприклад, 99% засобів збито і один "Шахед" кудись прилетить і будуть наслідки, то для населення вважатиме, що ми десь всі разом недопрацьовуємо,

– пояснив Денис Носіков.

Ще одне важливе завдання, за його словами, – кругова оборона міста Одеси і смуги відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Одеса". Вона охоплює не тільки Одеську область, а й частину Миколаївської.

На сьогодні, як відзначив командир ОТУ "Одеса", закінчується підготовка міста Одеса до кругової оборони. Вона включає систему фортифікацій, протитанкові рви, додаткові протипіхотні невибухові засоби, малопомітні перешкоди, різноманітні вибухові заходи. Маємо три рубежі оборони: зовнішній рубіж, друге кільце – проміжний рубіж і третє кільце – внутрішній рубіж оборони.

Командир ОТУ "Одеса" розповів про те, як йде підготовка до оборони Одещини: дивіться відео

"Дуже всього багато. Це дуже велика, потужна система для оборони міста Одеса і також Одеської області, яка майже унеможливлює просування ворога у разі, якщо він ухвалить рішення, йти на Одесу", – підкреслив він.

Носіков також назвав ще один напрямок, який контролює його угрупування – це Придністровський. На ньому виконується завдання з оборони. Також йдеться про Кінбурнський напрямок, де здійснюються бойові завдання. Наприклад, у разі загрози висадки морського десанту противника, ОТУ "Одеса" готове до цього.

Нагадаємо, що 123 окрема бригада ТРо, яка входить до ОТУ "Одеса", здійснила вперше в історії унікальну операцію. На берег окупованої Кінбурнської коси у Миколаївській області був доставлений за допомогою керованої морської платформи та висаджений. На думку військових, така операція – не просто технічний експеримент, а принципово новий підхід до ведення бойових дій – замість військових під удар противника підставляють роботизовані системи.