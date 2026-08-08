Я б з вами вже не розмовляв, – командир "Ахіллесу" про спроби Росії атакувати їхні позиції

Позиції українських військових залишаються найбажанішою ціллю ворога. Це означає, що нашим захисникам потрібно постійно дбати про власну безпеку і не залишатися на волю випадку.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, наголосивши, скільки разів його підрозділ намагалися уразити окупанти. Він пояснив, яких правил безпеки мають дотримуватися не тільки військові, але й цивільні під час війни.

Керованість підрозділом не була втрачена

Федоренко зазначив, що росіяни шість разів атакували командний пункт 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес". Ще певна кількість прильотів була в ті місця, де противник думав, що бригада потенційно перебуває.

Противник завжди шукає, де ми можемо бути – десь у місті, ще десь. Все мимо. Тому що всі органи управління організовані в таких місцях, які в мінімальній кількості можуть наражати на небезпеку життя та здоров’я цивільних громадян. Тому посадки, лісопосадки – це наше все. І чим глибше закопуємося, тим краще,

– впевнений командир батальйону.

Він розповів про ситуацію, яка склалася у Куп’янську-Лівобережному, де свого часу дислокувався підрозділ Федоренка.

Ми перебували в розселеному багатоквартирному будинку, коли там вже не було цивільного населення. Там дуже добре був облаштований підвал, перегородки і все, що з цим пов’язано. Київські забудовники в межах загальної допомоги передавали нам будівельні ліси – підпірки, які були спроможні витримати удар,

– згадав він.

Противник, за словами командира "Ахіллеса", не відомо, знав чи ні, де перебуває підрозділ, і він намагався вбити українських військових, які йому дошкуляли.

"Це була крайня точка, після якої ми сказали: "Ніколи в жодному підвалі ми не будемо розміщені. Намагатимемося заритися так глибоко під землю, як це тільки можливо". Тоді ворог атакував нас шістьма КАБами. Перші три лягли біля будинку, зруйнувавши інший, що був поруч, а інші три влучили прямо в будинок – він був довгий, з підвалом. В одній частині розташувалися ми, а іншій був простір непридатний для перебування людей. Так сталося, що прилетіло саме в ту частину, і вона повністю зруйнувалася. Плита впала там, де закінчувався наш командний пункт, – решта залишилася неушкодженою. Так ми відчули на собі всю міць керованих бомб", – наголосив Юрій Федоренко.

Командир "Ахіллесу" розповів, скільки разів ворог атакував підрозділ: дивіться відео

Після цього, у нього були проблеми зі слухом. Також постраждав заступник командира "Ахіллеса". Проте військові продовжували виконувати завдання попри пошкодження, які зазнали. І також керованість підрозділом не була втрачена. Управляння прийняв, за його словами, резервний командний пункт, доки підрозділ не переоблаштовувався.

Якби в цьому будинку ми б перебували в нормальних умовах на першому поверсі, то сьогодні я б з вами вже не розмовляв,

– підкреслив він.

Так само потрібно приділяти багато уваги підготовці позиції на передній лінії. Як зазначив командир "Ахіллеса", неодноразово підрозділ був атакований дронами-камікадзе, артилерією противника. Проти всіх цих засобів при належній підготовці і облаштуванні позиції має бути захист, щоб після першого з приходу все не закінчилося. Тому треба скористатися часом для того, щоб зорієнтуватися, змінити локацію, відійти на резервну позицію, перекотитися, змінити акцент уваги противника.

Тому певні військові глибоко копають і готуються до атак ворога. А там, де немає можливості закопатися і перекритися, риють системи нір, і чим глибше, тим краще. Точно так само мають готуватися і цивільні,

– впевнений командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Тому що всі українці перебувають в умовах дуже страшної війни проти другої ядерної надпотуги світу, проти колись другої армії світу. І ця загроза, за його словами, нікуди не поділася.