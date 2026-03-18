Командир 43 бригади використовував бійців для ремонту власної та родинної нерухомості
Командир однієї з бригад залучав підлеглих, щоб ті будували житло для його родичів. За попередньою інформацією, на чоловіка працювали 7 військовослужбовців із власної бригади.
Командири досить часто залучають військових не до служби, а для власних потреб. Про це повідомили в ДБР.
Як командир використовував підлеглих?
За даними слідства, з вересня 2024 року командир змушував 7 військових будувати помешкання та робити ремонти на власній нерухомості.
У ДБР не називали імені командира, який зловживав становищем. Однак, за даними "Української правди", йдеться про командира 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка.
Серед об'єктів, на яких проходили роботи, були квартира доньки та колишньої дружини командира в Черкасах, будинок його сестри на Черкащині та квартира на Київщині, у якій і живе посадовець.
Навіть дитячий ігровий майданчик, який мав би слугувати дітям військовослужбовців, опинився на ділянці командира,
– зазначили в ДБР.
Щоб приховати схему, командир повідомляв керівництву, що військові перебувають на службі та виконують службові обов'язки. Весь час його "робітникам" держава виплачувала грошове забезпечення у військовій частині.
Правоохоронці затримали командира 43 бригади / Фото ДБР
Лисенку повідомили про підозру за:
- зловживання владою або службовим становищем;
- організацію та вчинення за попередньою змовою групою осіб ухилення від військової служби.
Військовим, які працювали на командира, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Усім підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нещодавно майора ЗСУ також викрили на зловживанні владою
Майору тилу ЗСУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні та легалізації коштів, витрачених на активи за кордоном, що перевищують його офіційні доходи.
Йому вже висували підозри в шахрайстві та ухиленні від служби. Він використовував відпустки для подорожей, тоді як під час обшуків вилучили значні суми грошей, елітну нерухомість та інші цінності.
За даними слідства, він витратив понад 10 мільйонів гривень на люксові покупки та придбання активів за кордоном, а в деклараціях за 2022 – 2024 роки військовослужбовець вказував лише незначні заощадження та офіційні доходи.