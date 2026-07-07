Російські командири навмисно дезінформують Путіна: Федоренко пояснив, навіщо це їм

Попри постійні заяви Кремля про "успіхи" на фронті, всередині російської влади загострюється боротьба між різними групами впливу. Військове командування, спецслужби та економічний блок мають різне бачення майбутнього війни, а генерали, ймовірно, свідомо прикрашають реальну ситуацію, щоб зберегти свої посади та привілеї.

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що російські генерали подають Володимиру Путіну неправдиву інформацію про перебіг бойових дій. Це дозволяє їм демонструвати власну "ефективність", хоча реальна ситуація на фронті є зовсім іншою.

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Навіщо генерали обманюють Путіна

На думку Юрія Федоренка, Росію не варто недооцінювати, адже вона має потужний сектор безпеки, спецслужби та економічний ресурс. Водночас усередині російської верхівки існує конфлікт інтересів, який лише посилюється через затяжну війну.

Вони (військове керівництво – 24 Канал) малюють карти там, де наші тилові зони нібито вже перебувають в окупації. До виконання цих завдань противнику може не вистачити й року, а вони вже зараз подають таку інформацію,

– сказав він.

Федоренко пояснив, що таким чином російські командири прагнуть отримувати нові нагороди, зберігати вплив і доступ до фінансових ресурсів. Саме тому, за його словами, значна частина військового керівництва зацікавлена у продовженні війни, а великі втрати особового складу не є для них визначальним фактором.

Військовий про ситуацію у Кремлі: відео

Однак зовсім іншу позицію дедалі частіше займає фінансово-економічний блок Кремля. Там усвідомлюють, що затягування війни поступово виснажує російську економіку та створює ризики внутрішньої дестабілізації.

Фінансово-економічний блок каже: "Навоювалися, досить". Якщо війна триватиме, буде крах російської економіки. Там, де починається голод, починаються й бунти,

– зазначив військовий.

Він також вважає, що українські далекобійні удари дедалі сильніше впливають на ситуацію всередині Росії. Через економічні втрати та посилення санкцій у російських елітах зростає невдоволення самим Путіним, а згодом йому можуть спробувати приписати всю відповідальність за наслідки війни.

Треба буде знайти винного. А хто може бути найкращим винним? Той, хто є мертвим. Той, хто колись сказав по телебаченню: "Я прийняв рішення щодо проведення спеціальної військової операції". На нього спишуть усю гіркоту війни,

– наголосив Федоренко.

Водночас він підкреслив, що такі сценарії стануть реальністю лише за умови подальшого тиску на Росію. Україні необхідно й надалі посилювати Сили оборони, адже саме від їхньої укомплектованості залежить, наскільки швидко вдасться змусити агресора припинити війну.