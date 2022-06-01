Командувача Росії у війні проти України не бачили вже два тижні, – ЗМІ

Головного командувача російського вторгнення в Україну генерала Олександра Дворнікова не бачили вже два тижні. Тож, ймовірно, його вже могли звільнити з посади.

Росія, ймовірно, знову змінила керівництво армії

Олександра Дворніка призначив Путін у квітні. Тоді багато хто розцінив це як визнання того, що початковий військовий план Росії провалився.

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За словами американських офіційних джерел, невдовзі після свого призначення генерал Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи координувати свої атаки.

Але останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників розмірковувати про те, чи продовжує він керувати військовими діями, –

пише при цьому видання.

Також видання повідомляє про те, що російські військові, розбиті та деморалізовані після 3 місяців війни, роблять ті ж помилки у своїй кампанії із захоплення частини східної України, які змусили їх відмовитися від прагнення захопити всю країну.

Деморалізація російської армії лише зростає

Представник Пентагону сказав, що "повільний і поступовий" темп російських військ виснажує їх, і що загальна бойова міць ворожих збройних сил зменшилася приблизно на 20%.

З початку війни Росія втратила 1000 танків, заявив минулого тижня високопоставлений представник Пентагону.

Російські пілоти, як зазначається, також продовжують демонструвати ту ж поведінку "уникання ризику", що й у перші тижні війни: вони перетинають кордон, щоб завдати ударів, а потім швидко повертаються на російську територію, замість того, щоб залишатися в українському повітряному просторі та перекрити доступ своїм супротивникам.

Втрати росіян колосальні

Російська армія втратила щонайменше 208 літаків, 175 гелікоптерів, 518 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 120 крилатих ракет, 13 суден, 2 290 автомобілів і автоцистерн, а також 49 одиниць спеціальної техніки.

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Так, лави "двохсотих" поповнив підполковник Заур Дімаєв.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила кілька десятків тисяч своїх військових. Станом на 1 червня до лав "двохсотих" приєднались 30 700 військових.

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