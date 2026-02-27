Командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід
- Андрію Українцю обрано запобіжний захід.
- Іншого підозрюваного, Володимира Компаниченка, вже відправили під варту.
У п'ятницю, 27 лютого, обрали запобіжний захід Андрію Українцю. Його підозрюють у корупції.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та "Радіо Свобода". Слід сказати, що суд проходив у закритому режимі.
Що відомо про запобіжний захід для Андрія Українця?
Командувач логістики Повітряних сил буде під вартою до 25 квітня із можливістю внести заставу в 7 мільйонів гривень.
Якщо ж за Українця внесуть заставу, він не матиме права спілкуватися з іншим підозрюваним – керівником управління СБУ у Житомирській області Володимиром Компаниченком.
Зверніть увагу! Володимира Компаниченка вже відправили під варту. Він може внести заставу на суму у 6 мільйонів 980 тисяч гривень.
Про те, щоб суд був закритим, просили і сторона захисту, і сторона обвинувачення.
Суд вирішив, що у цій справі є підстави проводити закрите засідання через необхідність "збереження відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю",
– інформує "Радіо Свобода".
Мова про Вищий антикорупційний суд України.
Який розмір застави?
Удень 27 лютого ішлося, що прокурори просять запобіжний захід для підозрюваних у корупції у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 320 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.
Зверніть увагу! На вечір 27 лютого 320 тисяч доларів – це близько 13 мільйонів 760 тисяч гривень.
В чому підозрюють командувача логістики Повітряних сил?
За даними слідства, він разом з Компаниченком міг створити корупційну схему на будуванні укриттів для літаків. Хоча перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення, все ж почалося перерахування авансових платежів за договорами.
Напередодні, 26 лютого, генеральний прокурор України Руслан Кравченко опублікував плівки з розмовами підозрюваних.