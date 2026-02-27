Командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід

У п'ятницю, 27 лютого, обрали запобіжний захід Андрію Українцю. Його підозрюють у корупції.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та "Радіо Свобода". Слід сказати, що суд проходив у закритому режимі.

Що відомо про запобіжний захід для Андрія Українця?

Командувач логістики Повітряних сил буде під вартою до 25 квітня із можливістю внести заставу в 7 мільйонів гривень.

Якщо ж за Українця внесуть заставу, він не матиме права спілкуватися з іншим підозрюваним – керівником управління СБУ у Житомирській області Володимиром Компаниченком.

Зверніть увагу! Володимира Компаниченка вже відправили під варту. Він може внести заставу на суму у 6 мільйонів 980 тисяч гривень.

Про те, щоб суд був закритим, просили і сторона захисту, і сторона обвинувачення.

Суд вирішив, що у цій справі є підстави проводити закрите засідання через необхідність "збереження відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю",

– інформує "Радіо Свобода".

Мова про Вищий антикорупційний суд України.

Який розмір застави?

Удень 27 лютого ішлося, що прокурори просять запобіжний захід для підозрюваних у корупції у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 320 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.

Зверніть увагу! На вечір 27 лютого 320 тисяч доларів – це близько 13 мільйонів 760 тисяч гривень.

В чому підозрюють командувача логістики Повітряних сил?