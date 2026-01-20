Комбінована атака по Києву: куди росіяни спрямували удар та які наслідки

У ніч проти 20 січня Росія завдала комбінованого удар по Києву. Під прицілом ворога опинився Лівий берег столиці, де після атаки немає водопостачання та постраждала людина.

Також відомо про відсутність тепла у тисячах багатоповерхівок. Про наслідки атаки на столицю інформує 24 Канал з посиланням на поліцю Києва та мера Віталія Кличка.

Які наслідки атаки на Київ?

За даними поліції, під основним ударом ворога був Лівий беред столиці. Відомо, що у Дніпровському районі від вибухів пошкоджено багатоповерхівку та нежитлові приміщення. Там постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували.

Також уламки пошкодили близько 20 автомобілів та будівлю початкової школи.

У Дарницькому районі столиці, за словами правоохоронців, вибито вікна та пошкоджено паркан приватного будинку. У Деснянському районі уламки російського безпілотника впали на території кладовища.

На місцях російських атак поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби ліквідують наслідки.

Нагадаємо, як повідомив Кличко, внаслідок ударів по столиці понад 5 600 багатоповерхівок у місті знову залишилися без тепла. Водночас Лівий берег поки без водопостачання.