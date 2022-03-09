Комендантська година на Київщині розпочинатиметься о 20:00
Джерело:телеграм Київської ОДА
Окупанти продовжують намагатися прорватися у Київ. Задля безпеки громадян комендантська година в області починатиметься о 20:00.
Усіх жителів Київщини просять дотримуватися комендантської години. У цей час краще залишатися вдома.
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Комендантська година триватиме до 7:00
На території усієї Київської області з 9 до 10 березня ввели комендантську годину, яка триватиме з 20:00 до 7:00.
Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу,
– мовиться у повідомленні.
Зауважте, що в першу чергу такі заходи необхідні задля безпеки мешканців регіону.
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