Комендантська година на Київщині розпочинатиметься о 20:00

Окупанти продовжують намагатися прорватися у Київ. Задля безпеки громадян комендантська година в області починатиметься о 20:00.

Усіх жителів Київщини просять дотримуватися комендантської години. У цей час краще залишатися вдома.

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Комендантська година триватиме до 7:00

На території усієї Київської області з 9 до 10 березня ввели комендантську годину, яка триватиме з 20:00 до 7:00.

Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте, що в першу чергу такі заходи необхідні задля безпеки мешканців регіону.

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