Лише у 2 випадках: хто і за яких умов може пересуватися під час комендантської години

У всіх областях України, окрім Закарпаття, у нічні години діє комендантська година. У цей час людям не можна пересуватися вулицями без нагальної потреби як пішки, так і транспортом.

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіло 24 Каналу, чи можна вільно пересуватися під час комендантської години, які є причини для цього, і які документи необхідно мати із собою.

Чи можна українцям ходити або їздити в комендантську годину?

Загалом під час комендантської години можуть пересуватися ті, хто має спеціальні нічні перепустки. Водночас у МВС наголосили, що ходити чи їздити без спецперепусток вночі можуть і решта людей, але це дозволяється лише у двох випадках:

Під час повітряної тривоги – аби дістатися до найближчого укриття;

У разі прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву під час надзвичайної ситуації в енергетиці;

Людям також необхідно мати з собою паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Це може бути закордонний паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення, студентський квиток та інше,

– зазначили у міністерстві.

Зверніть увагу! У МВС України нагадали, що під час воєнного стану військовозобов'язані також повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Міністерство внутрішніх справ також зауважило, що можна використовувати й цифрові версії документів, але варто переконатися у стабільному інтернет-з'єднанні, достатньому заряді пристрою та можливості пред'явити документи в електронному форматі в умовах відключення електроенергії.

"Правоохоронці мають право перевіряти документи для ідентифікації особи в умовах воєнного стану. Водночас важливо розуміти: перевірка здійснюється за наявності підстав, не має масового характеру та є інструментом безпеки, а не обмеженням", – резюмували у МВС.

