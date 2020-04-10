Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома
Мешканців Львівської області наполегливо просять не залишати домівок у час карантину. Однак комендантської години заради цього на вихідних не вводитимуть
Суворої заборони, яку за собою тягне комендантська година, у Львові не буде. Про це на брифінгу розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Тим часом На Волині вводять максимальне обмеження пересування
Варто зазначити, що ввечері 9 квітня голова облдержадміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у фейсбуці розмістив відеозвернення. У ньому йшлося про те, що мешканців Львівської області закликають не виходити на вулиці з 13:00 суботи і до 6:00 понеділка. Але і там не було зазначено щось про комендантську годину, лише – рекомендація сидіти вдома.
Станом на 10 квітня у Львівській області підтвердили 82 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 3 пацієнтів.
Що таке комендантська година? Це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан. Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.
Сильніші обмеження у західних областях: коротко
- Про те, що Кабінет Міністрів розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19 розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків після наради із прем'єром Шмигалем.
- Раніше про можливе введення комендантської години заявляли в Офісі Президента. Так, на сайті глави держави повідомляли, що мешканці Чернівецької та Тернопільської областей "позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома на вихідних – з 13:00 суботи до 6:00 понеділка".
- У Чернівецькій області цими вихідними після 13:00 суботи і до 6:00 понеділка не працюватимуть продуктові магазині та АЗС. Останні обслуговуватимуть лише водіїв спецтранспорту: швидких, поліції тощо.
- У Волинський області з 11 квітня вводять режим максимального обмеження пересування. Зокрема, починаючи з 13:00 суботи до 06:00 понеділка, жителів регіону просять не виходити з дому, а продукти та ліки купити заздалегідь.
- Аналогічно хочуть вчинити і у Івано-Франківській області. Так, жителів регіону просять не виходити з дому від 13:00 суботи до 6 ранку понеділка.
- У Тернополі не запроваджуватимуть комендантську годину з 11 до 13 квітня. Там так само просять людей скоротити соціальні контакти і продовжують діяти усі карантинні заходи й обмеження, введені раніше.
Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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