Комендантську годину на Донеччині не змінили: Кириленко спростував фейки ворогів

9 квітня 2022 , 11:46
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Джерело:

Павло Кириленко

Голова Донецької ОВА спростував фейки щодо комендантської години. Час насправді не змінили.

До початку комендантської години проїзд через блокпости є вільним у всіх напрямках. Про це Кириленко розповів 9 квітня.

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Комендантська година на Донеччині залишається незмінною – вона триває від 19:00 години до 06:00,
– розповів Кириленко.

Він закликав місцевих не вірити в брехню, яку розповсюджує ворог. 

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Автор: Марта Кушка