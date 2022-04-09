Комендантську годину на Донеччині не змінили: Кириленко спростував фейки ворогів
9 квітня 2022 , 11:46Читать новость на русском
Джерело:Павло Кириленко
Голова Донецької ОВА спростував фейки щодо комендантської години. Час насправді не змінили.
До початку комендантської години проїзд через блокпости є вільним у всіх напрямках. Про це Кириленко розповів 9 квітня.
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Комендантська година на Донеччині залишається незмінною – вона триває від 19:00 години до 06:00,
– розповів Кириленко.
Він закликав місцевих не вірити в брехню, яку розповсюджує ворог.
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