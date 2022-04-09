Комендантську годину на Донеччині не змінили: Кириленко спростував фейки ворогів

Голова Донецької ОВА спростував фейки щодо комендантської години. Час насправді не змінили.

До початку комендантської години проїзд через блокпости є вільним у всіх напрямках. Про це Кириленко розповів 9 квітня.

Зверніть увагу Росія перекидає танкову дивізію з Сіверського напрямку на Донбас

Комендантська година на Донеччині залишається незмінною – вона триває від 19:00 години до 06:00,

– розповів Кириленко.

Він закликав місцевих не вірити в брехню, яку розповсюджує ворог.

Вас може зацікавити – ЗСУ ліквідували 20% бойової сили Росії: відео