Комісія з журналістської етики заявила про тиск на президента АУП

Комісія з журналістської етики оприлюднила відкритий лист щодо тиску на президента Академії української преси Валерія Іванова.

Документ адресований міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову і голові Національної поліції України Сергію Князєву.

Текст відкритого листа

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"Комісія журналістської етики, чия діяльність підтримується провідними журналістськими та медійними громадськими організаціями України, висловлює рішучий протест проти грубого тиску органів слідства Національної поліції на нашого авторитетного колегу, президента Академії української преси, професора, доктора філологічних наук Валерія Іванова!

Уже третій місяць триває обурлива кампанія проти нашого колеги – родині професора Іванова арештовано доступ до банківських рахунків, у помешканні проведено обшук, а до авторитетних вітчизняних та міжнародних організацій слідчими спрямовуються запити, які мають на меті підірвати репутацію провідного науковця та громадського діяча.

Зокрема, на адресу Комісії журналістської етики також надійшов запит Головного слідчого управління Національної поліції України щодо діяльності КЖЕ та взаємовідносин Комісії із Валерієм Івановим, який є членом нашої Комісії.

Ми визнаємо право органів Національної поліції реагувати на можливі правопорушення та проводити досудові розслідування. Але досудове розслідування у кримінальному провадженні, стосується діяльності не Валерія Іванова, а рекламного бізнесу його дорослого сина – Дениса.

Відповідно, слідчі органи не повинні здійснювати тиск та батьків, безуспішно намагаючись – уже четвертий рік – розслідувати справу щодо незалежної економічної діяльності Дениса Іванова. Причому справа була закрита у 2017 році, а поновили її через три місяці після початку інформаційного проекту з розкриття можливих корупційних зв’язків у керівництві слідчого управління Національної поліції.

Ще у травні президент Академії української преси Валерій Іванов висловив публічний протест проти обшуків та слідчого свавілля щодо його родини. Цей обшук проводили по ще одній справі, де звинувачували нашого колегу у зборі інформації про одного з керівників слідчого управління Національної поліції для здирництва та шантажу! Тоді нашого колегу підтримали Національна спілка журналістів України, авторитетні громадські діячі та національні медіа.

Стурбованість щодо тиску на Валерія Іванова висловили і представники провідних громадських журналістських організацій, які входять до складу КЖЕ (крім НСЖУ також і Українська асоціація медіа бізнесу, Детектор Медіа, Інститут масової інформації, Центр прав людини ЗМІНА, Національна асоціація мовників), закордонні медіа (DW). Стурбованість висловило Посольство США в Україні. Але, на жаль, аргументована позиція громадськості свідомо ігнорується слідчими органами, доказом чому є надсилання запитів, які кидають тінь на доброчесну репутацію нашого колеги.

Сам тиск на професора Іванова набув абсолютно нецивілізованих форм. Проти нашого колеги використовувався весь спектр "чорного" PR. Через так звані "зливні" сайти публікувалися матеріали слідства, на публічні заходи за його участю приходили провокатори.

Комісія журналістської етики закликає керівництво МВС та Національної поліції уважно з’ясувати обставини, на які вказується у цьому листі, та захистити нашого колегу від необґрунтованих звинувачень та тиску. Валерій Іванов здобув незаперечне визнання серед журналістів та дипломатів за багаторічну навчальну діяльність та захист свободи слова в Україні, тому нинішній конфлікт є надзвичайно резонансною темою для ЗМІ".

Відкритий лист підписали голова Комісії з журналістської етики Андрій Куликов та члени Комісії.