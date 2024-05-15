Компанія "Філіп Морріс Україна" запустила нову фабрику на Львівщині

У середу, 15 травня, компанія Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області. В нове виробництво інвестували 30 мільйонів доларів.

На фабриці працюватиме пʼять виробничих ліній. Першу запустили у травні, ще чотири будуть введені в експлуатацію до кінця року, що виведе виробничу потужність фабрики на 10 мільярдів штук сигарет на рік і повністю покриє потреби компанії щодо забезпечення українського ринку продукцією.

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Відкриття нового заводу

Цього року Філіп Морріс відзначає 30 років роботи в Україні. За цей час ми інвестували близько 750 мільйонів доларів в економіку тут. Попри складні умови ми змогли показати стійкість і фокус на досягненні результатів. Те, що ми запустили фабрику менше ніж за рік, свідчить про нашу беззаперечну впевненість у майбутньому України. Крім того, інвестиції таких компаній, як Філіп Морріс, надзвичайно важливі для покращання іміджу України з метою подальшого залучення міжнародних інвесторів, створення робочих місць та надії на швидке післявоєнне відновлення,

– розповів генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Зазначимо, компанія "Філіп Морріс Україна" має фабрику у Харкові, однак вона припинила свою роботу з початком повномасштабної війни. Відновити виробництво там не має змоги через постійні ворожі обстріли. Попри це, компанія продовжує платити податки до бюджету Харківщини. Дбає і про своїх працівників. На новій фабриці на Львівщині буде створено 250 робочих місць. Зараз на підприємстві вже працює близько 100 працівників, які були релоковані з харківської фабрики "Філіп Морріс", ще 150 працівників переїдуть до кінця року.

Окрім цього, компанія вже виділила понад 1,3 мільйона гривень на ремонт громадського укриття поблизу фабрики та планує додатково інвестувати 60 мільйона гривень у будівництво власного укриття на території фабрики.

Відкрити ще одну фабрику, попри війну в Україні, компанія вирішила наприкінці 2022 року.

Ми розуміли, що нам важливо мати своє виробництво в Україні. Адже це дає повний контроль над якістю продукції, над собівартістю, це дозволяє залучити людей, створити нові робочі місця,

– додав Максим Барабаш.

Очільник Львівської військової адміністрації Максим Козицький наголосив, що відкриття фабрики "Філіп Морріс Україна" – це найбільша інвестиція в час війни від іноземної компанії на Львівщині.

Це також додаткові надходження до бюджету усіх рівнів у вигляді податків та зборів. Крім того, це важливий сигнал для інших потенційних інвесторів, з якими ми регулярно зустрічаємося, але які очікують, що хтось інший наважиться першим, а тоді вже і вони прийдуть у нашу область, бо це автоматично означатиме, що тут безпечно,

– зазначив Максим Козицький.

На відкритті фабрики побував і голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, він заявив, що в умовах війни відкриття фабрики такого рівня в Україні – дуже цінно.

Для нас мають значення три речі в умовах війни – це створення робочих місць, відновлення промисловості, виробництва і сплата податків. І тут ми бачимо реалізацію проекту, який всі ці три фактори врахував і поставив приклад іншим,

– додав Дмитро Наталуха.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни компанія інвестувала понад 400 млн грн в різні соціальні та гуманітарні проекти в Україні.

Тільки за минулий рік закупили обладнання для лікарень в різних областях України на понад 22 мільйонів гривень. Також компанія виділила 4 млн грн для львівського реабілітаційного центру “Незламні” для закупівлі медичного обладнання. Ще 1 млн грн скеруємо на закупівлю обладнання для Superhumans Center. Підтримуємо і Харківщину. В минулому році закупили 13 потужних генераторів. Долучаємося до різних гуманітарних проектів – відновлення бомбосховищ в різних громадах Харківщини,

– зазначив Максим Барабаш.

Додамо, Philip Morris International (PMI) є провідною міжнародною тютюновою компанією, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму. Компанія "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 мільйонів доларів. У 2023 році ФМУ сплатила в Україні 30,3 мільярда гривень податків.

Асортимент бездимних продуктів PMI включає системи для електричного нагрівання тютюну, нікотиновмісні POD-системи, а також продукти з нікотином для перорального прийому. З 2008 року PMI інвестувала понад 12,5 мільярдів доларів в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які інакше продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.

Станом на 31 березня 2024 року бездимна продукція PMI була доступна для продажу на більш ніж 80 ринках по всьому світу. Продажі від бездимної продукції забезпечили 39% загального чистого доходу PMI у І кварталі 2024 р. За останні 10 років чистий дохід IQOS перевищив дохід Marlboro, що зробило його міжнародним нікотиновим брендом номер один і прискорило відмову від сигарет у багатьох країнах.