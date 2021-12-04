Компанія "Метінвест" у січні – вересні збільшила капітальні інвестиції на 79%

Виторг "Метінвесту" за 9 місяців 2021 року склав 13,6 мільярда доларів, що на 78% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Компанія "Метінвест" за дев'ять місяців 2021 року збільшила обсяг капітальних інвестицій на 79% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 822 мільйонів доларів, повідомляється у звіті за попередніми фінансовими результатами компанії за позначений період.

Згідно з документом, інвестиції в стратегічні проєкти компанії в січні-вересні зросли на 23%, а інвестиції в проєкти підтримки збільшилися на 67%. Частки цих проєктів у загальному обсязі інвестицій компанії за 3 квартали 2021 року склали 23% і 63% відповідно.

У звітному періоді група "Метінвест" приступила до реалізації нового великого проєкту з розширення виробничих потужностей – будівництва нового цеху для виробництва холодновальцьованого прокату, оцинкованого і пофарбованого рулону на ММК імені Ілліча. Як повідомляється у звіті компанії, інвестиції в перший етап, завершення якого очікується до кінця 2024 року, перевищать 800 мільйонів доларів.

"Метінвест" також продовжує реалізацію проєкту з будівництва повітророзподільних установок на ММК імені Ілліча. Компанія вже поставила близько 85% основного обладнання. Завершення проєкту очікується в першому півріччі 2022 року.

У серпні група "Метінвест" запустила новий тракт комплексу циклічно-потокової технології (ЦПТ) на Інгулецькому ГЗК, а у вересні – новий ЦПТ для транспортування гірської породи на Північному ГЗК. Вартість цих проєктів, які дозволять знизити експлуатаційні та капітальні витрати на видобуток залізної руди і допоможуть зберегти обсяги видобутку, очікується на рівні 50 мільйонів доларів на Інгулецькому ГЗК і 200 мільйонів доларів на Північному ГЗК.

Компанія також приступила до реалізації ініціативи щодо згущення відходів збагачення на Північному ГЗК.

Група продовжила будівництво нового блоку №11 на шахті нещодавно консолідованого Шахтоуправління "Покровське" для підтримки обсягів виробництва. У підприємства Покровської вугільної групи за 7 місяців з моменту консолідації компанія вже вклала 99 мільйонів доларів капітальних інвестицій.

Згідно зі звітом, "Метінвест" продовжує приділяти пріоритетну увагу екологічним питанням. У червні 2021 року ММК імені Ілліча завершив реконструкцію газоочисних установок ливарного двору і бункерної естакади доменної печі №5 і приступив до реалізації аналогічного проєкту для доменної печі №4.

Також досягнуто прогресу в реалізації ряду інших ініціатив, включаючи реконструкцію газоочисного обладнання кисневих конвертерів на МК "Азовсталь" і заміну газоочисних установок на випалювальній машині Lurgi 552-A на Північному ГЗК.

Група "Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини та сталі. Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського.