Компанія Puma закриває свої магазини в Росії

Компанія Puma, що спеціалізується на випуску спортивного взуття, одягу та інвентарю оголосила про припинення поставок продукції в Росію та закриття там своїх магазинів у зв'язку з подіями в Україні.

Окрім того, Puma також припинила дію контракту з Російською федерацією баскетболу. Про це йдеться у заяві компанії, опублікованій 5 березня, на її сторінці у соцмережах.

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"Ми тимчасово припинили постачання нашої продукції до Росії.. Ми вирішили призупинити роботу всіх наших магазинів на території РФ", – зазначається у повідомленні.



Додамо, що низка великих іноземних компаній вже призупинила свою діяльність у Росії через військове вторгнення РФ в Україну. Загалом, це зробили близько 100 компаній.



100 компаній більше не ведуть бізнес з РФ / Інфографіка МЗС України

Які бренди вийшли з Росії

Бренди товарів – ASOS, Apple Store, Burberry, H&M, Nike, iHerb, IKEA, Farfetch, LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar.

Технології – AMD, Amazon, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, HP, Intel, Lenovo, LinkedIn, Oracle, PayPal, Samsung Pay, Webmoney.

Платіжні системи – American Express, SWIFT, Visa, Western Union

Сервіси – Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (заборона на реєстрацію акаунтів).

Автівки та літаки – Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars, Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Ford, General Motors, Mercedes, Škoda, Volkswagen та інші.

Продукти – Coca-Cola, Danone, Nestle, Diageo (бренды Captain Morgan, Guinness, Smirnoff та інші).

Також Росію дискваліфікували з Eurovision. А Warner Bros відміняє вихід російських фільмів у прокат.

Окрім того, інші країни почали закривати небо для російських літаків, навіть приватних олігархів РФ.