21:02
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Програми Енергетична стратегія
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема

      Енергетична стратегія 444 Читать новость на русском

      Ви отримали платіжки від газової контори, де вказано обсяг газу, більший за реально вами спожитий? Газзбут, який вас обслуговує, вимагає сплатити більше ніж коштує використаний вами газ? Що ж, схоже, ви клієнт одного з підприємств газової монополії "РГК" олігарха Дмитра Фірташа. А також – жертва шахрайської схеми цієї монополії під назвою "Приведення обсягів газу до стандартних умов".

      Давайте розберемося, у чому суть шахрайства, як з цим боротися споживачу і як споживача має захищати Держава.

      Читайте також: Дивна афера: як енергетичні монополісти хочуть нажитись на комуналці в багатоповерхівках

      Завищені платіжки монополісти прикривають нормами закону, який вимагає привести обсяг газу до умов температури +20 градусів за допомогою спеціальних коефіцієнтів. Все ніби так. От тільки облгази чомусь забули, що вартість приведення обсягів газу до стандартних умов українські споживачів вже оплатили. При чому оплатили тим же облгазам у складі тарифу за розподіл, який є частиною ціни газу.

      Фактично, компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі. Маємо очевидне порушення прав споживачів. Проте за останні місяці жоден державний орган не зробив нічого суттєвого, аби зловживання припинилися. Вкотре український споживач залишився один на один з шантажем монополістів.

      Адже, що, фактично, відбувається? Припустимо, ви законослухняний споживач газу, який отримує субсидію. Ви знаєте свої права, і сплачуєте виключно за спожитий газ, без ніяких там надуманих коефіцієнтів. Однак газзбут все одно нахабно нараховує вам борг у розмірі незаконних додаткових нарахувань. Цей намальований борг накопичується і врешті, за 2-3 місяці у органів соцзахисту з’являються формальні підстави позбавити вас субсидії як боржника. Або не дати субсидію на наступний рік.

      фірташ
      Дмитро Фірташ

      Схоже, саме на такий шантаж розраховували облгази, коли придумували схему з коефіцієнтами приведення. А що пропонує український уряд в цій ситуації? Звертатись до суду, щоб не втратити субсидію! Тобто, нести додаткові витрати, знаючи, що всі ці донарахування незаконні! Уряде, ви на чиїй стороні!?

      Читайте також: Олігархічні монополії: як ринок електроенергії перетворили в базар з рекетирами

      Що ж робити , аби не переплачувати за газ і при цьому не втратити субсидію? Не здаватися і відстоювати свої права. Активних громадян монополісти бояться найбільше.

      Крок перший. Сплачуємо за газ виключно за реальними показами лічильника. Тобто лише за той обсяг, який спожили.
      Крок другий. Пишемо лист в облгаз з вимогою вести коректний облік газу. Паралельно пишемо лист в газзбут з вимогою надавати коректні рахунки та здійснити перерахунок за попередні місяці. 
      Крок третій. Пишемо скарги тим, хто має захищати споживача. Тобто Кабміну, НКРЕКП, органам захисту прав споживачів. Врешті депутатам, до яких є довіра. 
      Крок четвертий. Вимагаємо у районних відділів соціального захисту не враховувати під час призначення субсидій незаконно нарахований газзбутом борг. 

      На що ми маємо право розраховувати у цій ситуації з боку влади, яка утримується на податки споживачів?

      1. Органи поліції мають порушити кримінальні справ про зловживання з боку облгазів. Десятки шахраїв, включно з організаторами схеми, мають сісти до в’язниць.
      2. Енергетичний регулятор має негайно розглянути питання про позбавлення монополістів ліцензій за організацію недостовірного обліку газу і шахрайство.
      3. Уряд має невідкладно скасувати підстави для шантажу з боку облгазів. Для цього по-перше, слід внести доповнення до Положення про порядок призначення субсидій. По-друге, має бути заявлена офіційна позиція Мінсоцполітики щодо неможливості скасування субсидій через незаконні нарахування боргів за газ.

      Читайте також: Старі схеми часів Януковича: українці сплачують зелені енерготарифи Ахметову

      Держава має гарантувати виплату субсидій незалежно від штучно створених боргів у зв’язку з "приведенням до стандартних умов". А кожен споживач має спокійно оплачувати виключно спожитий газ і не платити за незаконно "домальовані" газзбутами Фірташа обсяги "приведення до стандартних умов".

      blog_ava
      Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      43818
      Автор: Вікторія Войціцька
      Теги: Новини України Енергетична стратегія Газ Тарифи на газ Комунальні послуги Дмитро Фірташ Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сьогодні , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 742
      Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      сьогодні , 19:31 Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      Вікторія Войціцька 444
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      сьогодні , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      1033
      Податковий рай: як фахівці пропонують змінити фіскальну систему України
      сьогодні , 19:01 Податковий рай: як фахівці пропонують змінити фіскальну систему України
      Яніна Ткачук 1268
      На фініші: що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти
      сьогодні , 18:02 На фініші: що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти
      Інна Жолобович 1898
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук