Про компенсацію у 10 мільярдів гривень на користь братів Суркісів – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Окрім цього, в ефірі 24 каналу він розповів, що чекає на Лук'янівське СІЗО та спростував чутки про свою відставку.

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Чи виплатять Суркісам 10 мільярдів

Ми не платитимемо 10 мільярдів і такого ризику найближчим часом вже існує. Принаймні я не очікую цього продовж наступного року. Але з моменту націоналізації "Приватбанку" і до цього часу ніхто реально цю справу про законність чи незаконність обміну депозитів на акції не розглядав. За традиційною звичкою всі намагаються зробити – прибіг, вкрав, забрав, побіг. Ухвала Печерського суду – це ідеальний випадок тотального безумства і абсолютно нехтування будь-якими нормами права.

У Печерському суді справу, яку "розглядають" ще з 2017 року в жодному разі навіть ніхто не пробував слухати. В результаті, суд ухвалив стягнути з "Приватбанку" і перерахувати на користь 6-ти британських компаній майже 10 мільярдів гривень.

Не аналізуючи, чи були там депозити, чи законно їх відібрали, чи не спливла давність суд робив абсолютно заборонену законом річ. Слава Богу, що Верховний суд зупинив виконання цього знущання з правосуддя.

Справа Суркісів: що відомо

2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку". Суть позову – депозити на



Цьому передувало те, що 2016 році НБУ визнав Суркісів "інсайдерами "Приватбанку", тому депозити братів конвертували у капітал банку, а сам банк в результаті націоналізації став державним.



17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ.

Зрештою родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Нацбанку. Ці справи розглядають і розглядали як в 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку". Суть позову – депозити на 250 мільйонів доларів та відсотки Цьому передувало те, що 2016 році НБУ визнав Суркісів "інсайдерами "Приватбанку", тому депозити братів конвертували у капітал банку, а сам банк в результаті націоналізації став державним.17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ.Зрештою родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Нацбанку. Ці справи розглядають і розглядали як в українських , так і міжнародних судах.

Чи часто олігархи звертаються до міністра

Тюрмами олігархи не цікавляться. Принаймні, не чув. За якихось впливових авторитетів теж особливо дбати не треба. Система налаштована так, що авторитетам в тюрмі не погано. Знову ж таки, завдяки тому, що система не налаштована нормально відпрацьовувати з усіма категоріями, які є.

Мені додзвонитись досить складно, бо я знаю, які номери телефонів мені потрібні, тому на чужі стараюсь не відповідати. Номер телефону не змінював вже багато-багато років, знає його будь-хто. Чимало ув'язнених телефонують, окремі в мене записані, адже вони дуже адекватні і досить гарно дають фідбек, що ж відбувається у системі.

Як відбувається реформа в українських тюрмах

Потрібно зібрати дані усіх в'язнів в окремий реєстр. Відповідний функціонал вже розроблений, запущений та працює. Зараз потроху вбивають інформацію, щоб мати уявлення, хто є в системі та яким було його життя раніше. Потім варто прослідкувати за подальшою долею в'язнів, щоб можна було зібрати статистику та здійснити аналіз. Тоді це поступово призведе до прогнозування.

Найскладніша історія, що вони як були небезпечними для суспільства, коли їх відправляли у в'язницю, так і залишилися. Система тюрем свою функцію нормально не виконує, тому це треба перевертати.

Що буде з Лук'янівським СІЗО

Лук'янівська в'язниця – найвідоміший слідчий ізолятор, де сидять люди без вироків. Його частини – архітектурні пам'ятки, одна з них – так звана "Катька", будівля XIX століття (побудована за часів Катерини ІІ). Зараз там утримують понад 900 в'язнів. Оскільки будівля в гарному стані, потенційно з неї можна зробити готель.

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В нас там є закинута, але функціональна колонія. Земельна ділянка – величезна, 19 гектарів землі. Ми хочемо звільнити "Катьку" і перевезти ув'язнених у новий слідчий ізолятор. Це цілком реально зробити упродовж 3 років. Частина Лук'янівського СІЗО все одно залишиться. Повний переїзд буде не раніше, ніж 7 – 8 років.

Чи збирається Малюська у відставку

Це виключно медійна історія. Хтось поширює чутки, які потім дублюють в медіа. Жодних розмов з керівництвом держави з цього приводу не відбувалось.

Посада – це не те, що приносить мені величезне щастя. Це великий тягар, складна робота і втрачу я не багато, навіть якщо піду у відставку.

Я достатньо вірю в те, що я будь-якій людині можу пояснити свою поведінку. Я не заважаю їм красти гроші з "Приватбанку", тому що мені хтось заплатив чи я дію в інтересах якогось олігарха. Я захищаю інтереси держави.

Дивіться повне інтерв'ю з Денисом Малюською на 24 каналі: