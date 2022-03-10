Компенсації за ускладнення після вакцинації від COVID-19: на що можуть розраховувати українці

Кабінет Міністрів України встановив розмір компенсацій за ускладнення чи смерть після вакцинації та приймання ліків проти коронавірусної хвороби. Суми будуть залежати від тяжкості наслідків.

Про те, на які компенсації зможуть розраховувати українці, з якими складнощами вони можуть стикнутися та де ще діють подібні програми – розповідає сайт 24 каналу.

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Які компенсації встановили

Уряд затвердив розмір виплат у разі ускладнення чи смерті після вакцинації та приймання ліків проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Якщо вакцинація або лікування призвели до інвалідності:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму (992,4 тисячі гривень) – інвалідність І групи;

350-кратний розмір п. м. (868,35 тисячі гривень) – інвалідність II групи;

300-кратний розмір п. м. (744,3 тисячі гривень) – інвалідність III групи.

У разі доведення смерті після щеплення чи приймання ліків – родичам виплатять 750 прожиткових мінімумів, що у перерахунку становить понад 1,86 мільйона гривень.

Проте в уряді зазначили, що зв'язок між інвалідністю чи смертю людини та ускладненнями будуть встановлюватися завдяки протоколу розслідування, який має надати група оперативного реагування на несприятливі події після вакцинації.

До ухвалення цього рішення діяла постанова № 371 від 31 березня 2021 "Деякі питання державної компенсації шкоди, пов'язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

У цій постанові були встановлені ідентичні виплати, втім, там компенсації надавали лише за ускладнення або смерть після вакцинації. Наразі ж компенсацію обіцяють і за ускладнення після приймання ліків проти коронавірусної хвороби.

Схожа постанова діє ще з минулого року / Фото Unsplash

Які є складнощі

Адвокат Андрій Шульгін пояснив, що складнощі полягають у тому, що порядком не визначено механізм отримання компенсації, а також хто з родичів у разі смерті безпосередньо матиме право на відшкодування, адже сума значна. Так, зазначено, що це можуть бути члени сім'ї, батьки, утриманець. Однак, що робити, якщо зазначені особи мають різні інтереси щодо отриманих сум компенсацій?

Це питання залишається невирішеним. Проблема полягає у тому, що користуючись нагодою, перший хто подав заяву на отримання компенсації її й отримає. Тут вбачається можливий конфлікт між членами сім'ї та батьками або особою, що здійснювала утримання. Вважаю, що дане питання має вирішуватись шляхом спадкування, адже тільки нотаріус зможе професійно здійснити поділ усіх соціальних виплат, що мають надходити на рахунок померлої особи,

– зауважив Шульгін.

Він додав, що не виключає також можливість зловмисниками отримання подвійної допомоги й від держави, і від COVAX, адже єдиного реєстру тих, хто отримав компенсацію, немає. За логікою речей, такі виплати мають здійснюватися на картку єПідтримка, із можливістю їх більш розширеного використання.

На практиці українці можуть зіткнутися з багатьма проблемами / Фото Unsplash

Алла Цимановська, адвокатка з медичного права юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", розповіла, що за інформацією на кінець 2021 року, від початку вакцинації проти коронавірусу отримали 95 повідомлень про летальні випадки серед тих, кому вже зробили щеплення.

Ці повідомлення названі випадковими подіями, які збіглися в часі з раніше проведеним щепленням, тобто смерть настала в проміжок до 30 днів після проведення першої або другої вакцинації.

Розслідування таких подій та наявність причинного-наслідкового зв'язку між встановленням особам інвалідності або смертю осіб та застосуванням вакцини здійснюється групою оперативного реагування на несприятливі події після імунізації та оформляється відповідним протоколом розслідування за формою, затвердженою МОЗ України.

Для того щоб довести причинно-наслідковий між проведеною вакцинацією та летальним випадком, необхідно провести судово-медичну експертизу. Це не просто первинний розтин трупа, який робиться для з'ясування причин смерті, це проведення додаткового гістологічного, токсикологічного та хімічного дослідження тканин. На практиці така експертиза може тривати декілька місяців залежно від завантаженості експертів,

– пояснила Цимановська.

Експертка уточнила, що на практиці українці можуть зіткнутися з проблемами, які наразі існують в Україні, наприклад, щодо отримання документів, підтверджуючих інвалідність. Особі можуть взагалі відмовити у видачі довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності або видавати в дуже довгі строки, інколи доводиться чекати місяцями.

Українці можуть зіткнутися з деякими проблемами для отримання компенсації / Фото Pixabay

Крім цього, у випадках, коли в МОЗ потрібно надати судові рішення, які б підтверджували або встановлення факту щодо інвалідності, або перебування особи на утриманні, установлення статусу члена сім'ї тощо, така процедура також може затягуватися на місяці/роки, оскільки судова система в Україні не може похвалитися оперативністю та швидкістю в ухваленні рішень,

– додала експертка Цимановська.

Крім того, державних коштів може бути недостатньо, виходячи з сум, які затверджені в Постанові КМУ № 371.

В бюджеті було погоджено 55,9 мільйона гривень, при цьому сума виплат на 1 особу становить від 717,9 тисячі гривень до 1,8 мільйона гривень (залежно від групи інвалідності чи наявності смертельного випадку). Якщо взяти середній показник, то грошові кошти у вигляді компенсації теоретично можуть отримати лише до 50 українців.

Подібна практика є і в інших країнах / Фото Unsplash

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Де є подібна практика

Андрій Шульгін розповів, що, наприклад, якщо людина померла від щеплення у США, її сім'ї виплатять 250 тисяч доларів (7,34 мільйона гривень). А розмір компенсацій із втрати здоров'я – необмежений. Кошти йдуть зі спеціального фонду, що формують обов'язковими виплатами виробники вакцин.

Особа може подати позов до Федерального суду США. Медичний персонал Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб США розглядає позов, визначає, чи відповідає він необхідним критеріям та вимогам для компенсації, дає попередню рекомендацію. Міністерство юстиції США розробляє звіт, який містить медичні рекомендації та юридичний аналіз, і подає його до суду,

– пояснила процедуру Цимановська.

Вона додала, що цей звіт надається призначеному судом спеціальному майстрові, який вирішує, чи слід відшкодувати позивачу, часто після проведення слухань, на яких обидві сторони можуть надати докази. У разі присудження компенсації визначається розмір і вид виплати, що сплачується Міністерством охорони здоров'я та соціальними службами.

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А, наприклад, у Німеччині, якщо використання вакцини призводить до ускладнень зі здоров'ям, фармацевтична компанія, лікар або держава можуть нести відповідальність в залежності від обставин кожного випадку.