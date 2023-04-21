Є дуже гарні перспективи для збиття балістичних ракет, – фахівець з ППО про ЗРК Patriot
З жовтня 2022 року Росія почала завдавати масованих атак по Україні, застосовуючи ракети й дрони. Наші Сили ППО героїчно протистояли ударам противника, хоча й мали на озброєнні недостатньо засобів.
Стан озброєності наших сил ППО тоді й зараз – неможливо порівняти. Минулого року не мали сучасних зразків, були лише старі комплекси С-300, "БУК", "БУК-М1". Це радянські аналогові системи, на них встановлені несучасні радіолокаційні станції, вони мають багато обмежень й не забезпечують достатню точність. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, фахівець у галузі ППО Андрій Крамаров.
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Балістику можна побороти
Зараз українські бійці протиповітряної оборони працюють з NASAMS, IRIS-T. Це комплекси ближньої та середньої дії. Невдовзі також мають стати на озброєння установки дальньої дії – Patriot та SAMP/T Mamba. Усі вони об'єднані в єдину систему, можуть обмінюватися даними своїх радіолокаційних станцій тощо.
Наше повітряне командування демонструвало, як працює NASAMS. Його радари можуть дуже далеко може бачити ціль, надходить інформація, яка ціль є пріоритетної, де стоять пускові установки і так далі. Це сучасна система,
– пояснив фахівець.
Бачимо, що ефективність дуже висока з тими ж "Шахідами". Це свідчить про те, що наші системи протиповітряної оборони. Безумовно, нам потрібно посилювати компоненту саме великої дальності. Як зауважив Крамаров, Patriot та SAMP/T Mamba – це ще й протибалістична компонента.
"Особливо нам дошкуляє використання ворогом С-300, С-400 як балістичних ракет. Якщо ми зможемо побороти балістику й відженемо далі їхню тактичну авіацію – це ключові завдання яка стоять перед нашими системами ППО", – наголосив військовий експерт.
Військовий експерт розповів, як Patriot дозволить побороти балістику: дивіться відеоЦікаво! В Україну надходить комплекс Patriot модифікація PAC 3 має два типи боєприпасу. Перший – ракета MIM-104, що є більш універсальною Другий – контейнер з 4 ракетами ERINT, які призначені для знищення балістичних цілей.
"Маємо дуже гарні перспективи щодо збиття цих ракет", – підсумував Андрій Крамаров.
Росіяни 21 квітня атакували Україну "Шахідами": коротко
- Вночі 21 квітня росіяни вчергове атакували територію нашої держави "Шахідами". Сили ППО знищили 8 з 12 іранських дронів-камікадзе.
- Решта безпілотників влучили в об'єкти інфраструктури. Попередньо, жертв чи постраждалих немає.
- Одне з влучань зафіксували на Полтавщині. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що є руйнування цивільної інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк додала, що у Вінницькій області іранські дрони влучили в об'єкт критичної інфраструктури.
- У ЗСУ припускають, що росіяни цілили не просто об'єкти критичної та стратегічної інфраструктури, а "полювали" на наші системи ППО. Такий спосіб є значно дешевшим, аніж ракети.