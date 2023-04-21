Є дуже гарні перспективи для збиття балістичних ракет, – фахівець з ППО про ЗРК Patriot

З жовтня 2022 року Росія почала завдавати масованих атак по Україні, застосовуючи ракети й дрони. Наші Сили ППО героїчно протистояли ударам противника, хоча й мали на озброєнні недостатньо засобів.

Стан озброєності наших сил ППО тоді й зараз – неможливо порівняти. Минулого року не мали сучасних зразків, були лише старі комплекси С-300, "БУК", "БУК-М1". Це радянські аналогові системи, на них встановлені несучасні радіолокаційні станції, вони мають багато обмежень й не забезпечують достатню точність. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, фахівець у галузі ППО Андрій Крамаров.

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Балістику можна побороти

Зараз українські бійці протиповітряної оборони працюють з NASAMS, IRIS-T. Це комплекси ближньої та середньої дії. Невдовзі також мають стати на озброєння установки дальньої дії – Patriot та SAMP/T Mamba. Усі вони об'єднані в єдину систему, можуть обмінюватися даними своїх радіолокаційних станцій тощо.

Наше повітряне командування демонструвало, як працює NASAMS. Його радари можуть дуже далеко може бачити ціль, надходить інформація, яка ціль є пріоритетної, де стоять пускові установки і так далі. Це сучасна система,

– пояснив фахівець.

Бачимо, що ефективність дуже висока з тими ж "Шахідами". Це свідчить про те, що наші системи протиповітряної оборони. Безумовно, нам потрібно посилювати компоненту саме великої дальності. Як зауважив Крамаров, Patriot та SAMP/T Mamba – це ще й протибалістична компонента.

"Особливо нам дошкуляє використання ворогом С-300, С-400 як балістичних ракет. Якщо ми зможемо побороти балістику й відженемо далі їхню тактичну авіацію – це ключові завдання яка стоять перед нашими системами ППО", – наголосив військовий експерт.

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В Україну надходить комплекс Patriot модифікація PAC 3 має два типи боєприпасу. Перший – ракета MIM-104, що є більш універсальною Другий – контейнер з 4 ракетами ERINT, які призначені для знищення балістичних цілей.

"Маємо дуже гарні перспективи щодо збиття цих ракет", – підсумував Андрій Крамаров.

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