Кому не дозволять їздити у метро після його відкриття: деталі

В Україні з 25 травня дозволять роботу метро, яке закрили через пандемію COVID-19. Однак дозволять їздити не усім. Кому саме заборонять перебувати у метро – читайте далі.

Насамперед, людям із симптомами респіраторних захворювань та без масок – заборонять їздити у метро. Це вказано у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 47.

Читайте також Метро в Києві та інших містах України запрацює з 25 травня: останні новини

У Київській міській раді запевнили, що у метрополітені повинні забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході в приміщення станцій. Якщо у людини є візуальні ознаки гострого респіраторного захворювання, їй повинні провести температурний скринінг.

Не повинні допускати в метро пасажирів з температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання,

– заявили у міській раді.

Не впускатимуть у метро також людей без захисних масок. Окрім цього, пасажири зобов'язані дотримуватися дистанції в 1,5 метра.

Також у міськраді запевнили, що станції будуть частково або повністю закриватися на вхід, якщо зафіксують велике скупчення людей.

У якому випадку метро не відкриють

У коментарі РБК-Україна головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що відкриття метро залежатиме від показника інцидентності.

Відомо, що показник інцидентності в Києві на вчорашній день, 22 травня 2020 року, перевищував норму. Нагадаємо, допустима урядом середня кількість захворювань – 12 випадків на 100 тисяч населення. Варто зазначити, що таке зростання пов'язано зі спалахами захворювань в інтернатах.

Якщо в Києві не буде різкого зростання числа захворювань в ці вихідні, то віднявши ті спалахи, що відбулися тиждень тому, Київ зможе вийти на показник інцидентності, який не перевищує 12 випадків на 100 тисяч населення,

– зауважив Ляшко.

Він додав, що станом на сьогодні, 23 травня, цей показник вже складав 11,73. Це означає, що столиця може переходити до 2 етапу послаблень карантину та відкривати метро.

"Якщо 25 травня вони (показники – 24 канал) будуть відповідати допустимому значенню урядом, то вони зможуть в той же день запустити метрополітен і відкрити дитячі садки", – підсумував головний санлікар України.



Як не підхопити COVID-19 у метро / Інфографіка 24 каналу