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Друга хвиля випробувань тепломереж у Києві: кому відключать гарячу воду

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Кому відключать гарячу воду у Києві 19 травня 2020 – друга хвиля випробувань тепломереж
Коли відключать гарячу воду у Києві / bc-news

У Києві розпочали гідравлічні випробування тепломереж. Містян попередили вже про другу хвилю робіт, через які тимчасово відключать гарячу воду у деяких частинах міста.

Друга хвиля випробування тепломереж розпочнеться вже завтра, 19 травня 2020 року. Про це повідомили на фб-сторінці КП Київтеплоенерго.

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У комунальному підприємстві розповіли, що на міцність випробовуватимуть мережі:

  • Солом’янки;
  • Шулявки;
  • Теремків;
  • Осокорків;
  • центру Києва.

"Загалом – приблизно 10% житлових будинків столиці (за кількістю – 1300). Це клієнти, що отримують теплову енергію від ТЕЦ-5", – пояснили у Київтеплоенерго.

В установі додали, що випробування триватимуть приблизно 2 тижні – до 5 червня. Адреси будинків, де тимчасово відключатимуть гаряче водопостачання, розміщені на офіційному сайті Київтеплоенерго.

Довідка. У 2020 році гідравлічні випробування тепломереж у Києві розпочалися пізніше, ніж зазвичай. Все через карантинні обмеження, які ввели в Україні через пандемію COVID-19. Комунальники розповіли, що станом на 18 травня виявили 105 пошкоджень. Майже половина з них – на ділянках, де вже завершені ремонтні роботи.

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Новини України Новини Києва Комунальні послуги
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