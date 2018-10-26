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      Кому саме і чому заважає Уляна Супрун

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      Чому саме хочуть "знищити" Уляну Супрун
      Чому саме хочуть "знищити" Уляну Супрун / Rbc.ua

      Знаєте, чому так з усіх боків насідають нині на Уляну Супрун – виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я. Тиск на неї просто шалений – її критикують і дискредитують, її намагаються висміяти та роблять усе можливе, щоб замінити на "свою" людину.

      А чим та посада може бути такою цікавою? Бо, на перший погляд, наша медицина в глибокому занепаді – обшарпані лікарні, безкінечні черги в коридорах й обов'язкові хабарі людям в білих халатах.

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      Але це на перший погляд так. Бо гроші на вітчизняну медицину з державного бюджету виділяються просто космічні – під 100 мільярдів гривень. Це стільки ж, скільки і на міністерство оборони. Уявіть, ми воюємо 5-тий рік, розвиваємо й вкладаємо гроші в армію, кількість якої до 200–т тисяч людей доводимо – їх ми вдягаємо, годуємо й озброюємо. І при цьому Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров'я отримають з бюджету у наступному році приблизно однакові гроші.

      Це я до того, щоби Ви розуміли, чому саме хочуть знищити Уляну Супрун – бо вона стоїть на заваді й намагається відігнати від корита усіх тих медичних "свєтіл", що десятиліттями звідти годувалися. Їй заважають, протидіють, але якщо не зламають або не перекуплять – я вірю, що зрештою їй вдасться викорінити в міністерстві більшість корупційних схем. Й ті шалені гроші, що їх виділяють з бюджету, колись перестануть розкрадатися, вони нарешті дійдуть до лікарень й ми отримаємо гідну медичну галузь.

      Ще один нюанс та зауваження: коли хтось з політиків Вам буде казати про безкоштовну медицину – знайте, Вам брешуть. Немає і ніколи не було в нас безкоштовної медицини. Адже вітчизняна медицина оплачується з держбюджету, тобто з наших з вами податків й оплачується вона досить щедро.

      Якби ми могли сказати державі – не треба нам ця так звана "безкоштовна" медицина, ми не будемо ходити до поліклінік й викликати швидку, але навзаєм не забирайте в нас із зарплат ту частину податків, що потім йдуть до Міністерство охорони здоров'я – то й зарплати в нас з вами зросли може і на третину, і цих грошей нам вистачило, аби у разі потреби піти до приватної лікарні. Але то все мрії.

      Тим часом, є в нас не менш дороге, в плані коштів, міністерство, відмовитися від послуг якого ми не можемо, як би нам не хотілося зекономити – це Міністерство оборони. Й оборонний бюджет в нас нині рекордний. Так багато грошей на армію ми не витрачали ніколи.

      А якщо брати у відсотках до ВВП – то Україна на армію витрачає більше, аніж більшість країн світу. Іще раз – це у відсотках, а не чистими грошима. Так, у наступному році витратимо на оборону 6-ть відсотків ВВП, тоді як деякі європейські країни не витратять і двох процентів.

      Думаєте це перемога, що ми не економимо на армії і витратимо на неї так багато грошей? От і ні! Бо в європейських країнах чи Сполучених Штатах оборонний бюджет прозорий і його можна контролювати. В Україні ж оборонний бюджет – засекречений. І куди підуть ті 6-ть відсотків ВВП, наскільки ефективно їх витратять – це нікому достеменно не відомо та проконтролювати суспільство можливості не має. А це найкращі умови для того, аби там процвітала корупція.

      Увесь оборонний бюджет до копійки можуть розікрасти, а ми навіть цього і не дізнаємося. Це перша проблема. А друга от з тією самою ефективністю витрачання грошей. Бо їх в Україні освоює абсолютний монополіст – концерн "Укроборонпорм", чия діяльність також засекречена, що пояснюють питанням національної безпеки.

      Але ж таке пояснення не врятує нас від дурнів у міністерстві оборони – які можуть замовити концерну "Укроборонпром" на усі шість відсотків ВВП будувати, ну не знаю, зореліт із лазерними гарматами для атаки на Кремль з космосу. І може той зореліт вже чотири роки і будують на якійсь такий собі президентській "Ленінській Кузні", що в Києві на Рибальському півострові. Але ми цього не дізнаємося, бо оборонний бюджет України – засекречений.

      Приємною несподіванкою було б, якби той зореліт зрештою злетів й виконав свою місію, але ж ми чудово розуміємо, що це фантастика й на тому зорельоті лише "пиляють" оборонний бюджет.

      Біографія Уляни Супрун, дивіться відео:

       

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Медицина Здоров'я Корупція Уляна Супрун Міністерство оборони України Медична реформа (Без)коштовна медицина Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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