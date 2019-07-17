Кому вигідне притягнення до кримінальної відповідальності Порошенка, – думка соціолога

Згідно з даними останніх досліджень, рейтинг "Слуги народу" почав повільно знижуватись. Щоб його відновити, необхідні яскраві та переконливі інформприводи. Одним із яких може стати спроба притягнути до відповідальності Петра Порошенка.

Про це журналісту 24 каналу розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

На думку соціолога, спроба притягнути до відповідальності п’ятого президента України може піти в мінус "Європейській солідарності".

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Загалом, результат "Слуги народу" багато в чому залежатиме від кількості непрохідних партій,

– переконана Ірина Бекешкіна.

Приміром, візьме "Слуга народу" 45%, тоді їм потрібно добрати 5 %. Якщо партії, що не здолають 5% бар’єр, у сумі візьмуть, скажімо, 14%, то ці відсотки розподіляться пропорційно серед прохідних партій. В такому випадку до результату "Слуги народу" додасться 7%, отже, буде 52%, і вони матимуть більшість в парламенті без всяких коаліцій. Щоправда, соціолог додає, що тут ще важливий і результат партії за мажоритарною частиною.

Що відомо про ДБР?ДБР - новий правоохоронний орган, створений в 2018 році для боротьби із злочинами високопосадовців.



Рейтинг політичних партій

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