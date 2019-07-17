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      Кому вигідне притягнення до кримінальної відповідальності Порошенка, – думка соціолога

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал/Фото Ростислав Лабенський

      Згідно з даними останніх досліджень, рейтинг "Слуги народу" почав повільно знижуватись. Щоб його відновити, необхідні яскраві та переконливі інформприводи. Одним із яких може стати спроба притягнути до відповідальності Петра Порошенка.

      Про це журналісту 24 каналу розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

      На думку соціолога, спроба притягнути до відповідальності п’ятого президента України може піти в мінус "Європейській солідарності".

      Останні новини: Порошенко не прийшов на допит ДБР: його викличуть ще раз

      Загалом, результат "Слуги народу" багато в чому залежатиме від кількості непрохідних партій,
       переконана Ірина Бекешкіна.

      Приміром, візьме "Слуга народу" 45%, тоді їм потрібно добрати 5 %. Якщо партії, що не здолають 5% бар’єр, у сумі візьмуть, скажімо, 14%, то ці відсотки розподіляться пропорційно серед прохідних партій. В такому випадку до результату "Слуги народу" додасться 7%, отже, буде 52%, і вони матимуть більшість в парламенті без всяких коаліцій. Щоправда, соціолог додає, що тут ще важливий і результат партії за мажоритарною частиною.

      Що відомо про ДБР?ДБР - новий правоохоронний орган, створений в 2018 році для боротьби із злочинами високопосадовців. 

      рейтинг партій, опитування, скільки голосів набирають партії
      Рейтинг політичних партій

      Чи прийшов Порошенко на допит в ДБР, дивіться тут:

       

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Статті Державне бюро розслідувань Слуга народу Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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