Прийшла платіжка за комуналку з великою сумою: що робити

Відсутність лічильника чи неякісний газ. Ми розповімо що робити, якщо вам прийшла платіжка із великою сумою, а також як уникнути таких ситуацій у майбутньому.

Що робити, якщо прийшла платіжка з захмарною сумою?

Перш за все потрібно зрозуміти причину, чому так сталося. Найпоширенішими з них є такі:

У вас немає індивідуального лічильника

Цього місяця киянка отримала платіжку за опалення на суму 53 тисячі гривень. Все тому, що вона єдина з 23-поверхового багатоквартирного будинку, хто не встановив індивідуальний лічильник.

Мешканці квартир з лічильниками опалення оплачують лише спожите тепло за показаннями своїх лічильників та опалення місць загального користування. А різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями всіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника. Нарахування за опалення в будинках, де є технічна можливість встановити квартирні лічильники опалення, здійснюються згідно з законом,

– додають у Київтеплоенерго.

Детальніше про цю ситуацію: Платіжка за опалення на майже 53 тисячі гривень: у Київтеплоенерго кажуть, що не фейк



Платіжка за газ на 53 тисячі

В такому випадку не все втрачено і можна вимагати перерахунок. Але треба бути уважним, до кого звертатися. Якщо ваша квартира – частина ОСББ, то треба звертатися спочатку туди, а не в теплоенерго. Зокрема, саме в ОСББ, до якого належить киянка із 53 тисячами в платіжці, вирішили розділити цей рахунок між всіма мешканцями.

Якщо ваш будинок обрав управителя як форму управління, то потрібно звертатися туди. Зазвичай це колишні ЖЕКи.

Ви невчасно подаєте показники лічильника

Споживачі мають самостійно подавати показники лічильника. Якщо забули подати за 1 місяць, то фактичний обсяг спожитої електроенергії визначають за середнім показником. Якщо не подавали 3 місяці, то вам рахують так, ніби ви не маєте лічильника.

Подавати дані з лічильника – ваш обов’язок, а тому приходити до когось із скаргами не найкращий варіант. Проте в короткостроковій перспективі нічого страшного не станеться, тобто вам не доведеться платити більше. Припустимо у лютому ви не подали показники лічильника за січень і вам прийшов великий рахунок. Не забудьте подати показники у березні – і рахунок вирівняється. Тобто те, що ви сплатили надміру у лютому, зарахується в березневу платіжку.

Не треба цього лякатися, бо все одно в кінці місяця ці суми вирівняються. Якщо заплатили по-середньому більше, то наступного місяця заплатите менше. У жодному разі ніхто світло відключати нікому не буде,

– зазначила речниця Львівобленерго Галина Петрушка.

Якщо вчасне подання показників лічильника – не для вас, то існує "розумний" лічильник, який автоматично передає дані.

Комунальні послуги неякісні або взагалі відсутні, а рахунок прийшов

Якщо ви незадоволені якістю послуги, то можна вимагати перерахунку. Для цього споживач повинен подати акт-претензію до управителя або керівника ОСББ в залежності від форми управління вашого будинку. Якщо керівник ОСББ чи управитель вирішить на користь споживача, то протягом наступного місяця здійснять перерахунок.

Власники квартир можуть або створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), або звернутися до управителя (управляюча компанія або фізична особа-підприємець). Всі питання з житлово-комунальними послугами треба вирішувати або з керівниками ОСББ, або з управителем. На ділі колишні ЖЕКи просто перетворилися в управителів.

Ще раз… куди звертатися?

У всіх перелічених вище ситуаціях, ви можете вимагати перерахунку. Різниця в тому – куди звертатися. В місцеві теплоенерго, газ чи водоканали потрібно спочатку звертатися лише, якщо у вас індивідуальний договір з ними. Швидше за все ви або в ОСББ, або маєте управителя. Ось до них і потрібно звертатися.

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Маєте проблему? Порядок дій:

В першу чергу звертайтеся безпосередньо до ОСББ/управителя, адже саме вони зобов’язалися бути посередниками між споживачами та виконавцями комунальних послуг.

Якщо вони не допоможуть, то можна напряму подати заяву в (обл) міськгаз, водоканал чи теплоенерго.

Фінальною інстанцією для скарг є Національна комісія, що здійснює державне регулювання сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Регулятору ви можете скаржитися на виконавців комунальних послуг.

Нічого не допомагає, а ви й надалі впевнені у своїй правоті, зверніться до суду.

За посиланням ви знайдете зразок заяви про вимогу перерахунку платіжки за газ.

За цим посиланням є зразок заяви на вимогу перерахунку коштів за опалення.

За чий рахунок встановлюють лічильники?

Більшість проблем з завищеними сумами в платіжках мали б вирішити лічильники. Якщо у вас є лічильник, то єдина проблема, яка може виникнути – це неякісні послуги. Всі інші вище перелічені проблеми відпадають.

Лічильник потрібно встановити за власний рахунок, а опломбувати його має виконавець комунальної служби. Для цього потрібно написати заяву.

Навіщо встановлювати лічильник?Якщо у вас є лічильник, то ви платите за спожиті послуги, а якщо немає, то платите за нормами на квадратний метр. Якщо у багатоквартирному будинку є якісь незареєстровані добудови чи батареї винесені на балкон, то цей надлишок спожитих послуг, розподіляється між всіма власниками квартир без лічильника. Тому в інтересах споживачів ставити лічильники.

Скільки коштує лічильник?

Купівля лічильника та його встановлення може обійтися у кілька сотень чи тисяч гривень. За лічильник на опалення разом із встановленням доведеться заплатити мінімум 4 тисячі. Лічильники на воду можна знайти від 300 гривень, так само як лічильники на світло. За газовий лічильник доведеться заплатити від 1 тисячі.

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Що робити, якщо у платіжці борг?

Якщо у вас в платіжці великий борг і оспорити його не вдалося, то його можна погасити частинами. Потрібно прийти в Центр комунального сервісу та узгодити розстрочку погашення заборгованості. Максимальний термін – три роки. У такому випадку не нараховують відсотки та пені.

За даними одного з місцевих постачальників газу, більше 60% боржників сплачують борги після відключення.

Не зволікайте з боргом, тому що з 1 травня вам нараховуватимуть пеню.



Пеня за невчасну сплату комунальних послуг / Інфографіка 24 каналу