У Харкові 27 липня на проспекті Гагаріна під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальників. За попередніми даними, вони задихнулися та отруїлися аміаком.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини їхньої загибелі. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області. Читайте також На кар'єрах Дніпропетровщини та Київщини людей засипало піском: серед загиблих дитина – фото 18+ Як загинули комунальники Трагедія стался близько 14:00. В поліцію подзвонив один з працівників комунального підприємства "Харківводоканалу" і повідомив про загибель своїх колег.

Як з'ясували поліцейські, на території мулових полів міських очисних споруд один з працівників втратив свідомість та впав у колодязь. Йому кинулись допомогти троє інших співробітників комунального підприємства – двоє чоловіків та жінка.

В результаті усі вони загинули на місці події від отруєння аміаком . За попередніми даними, робітники були без засобів індивідуального захисту.

. За попередніми даними, робітники були без засобів індивідуального захисту. Рятувальники, використовуючи спецзасоби захисту органів дихання, спустилися до колодязя та підняли тіла загиблих.

Інформацію про трагедію внесено до Єдиного обліку, слідчі працюють на місці трагедії.

Рятувальники витягнули тіла загиблих з колодязя / Фото ДСНС

Робітники отруїлися аміаком впавши у колодязь / Фото Нацполіції

Очисні споруди, де загинули комунальники / Фото Нацполіції Дивіться на карті приблизне місце трагедії: