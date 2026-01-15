Безстрашну комунальницю зі Львова звати пані Оля: що відомо про героїню відео під час атаки

У Львові ворожий "Шахед" впав на площу біля пам'ятника Степану Бандері. В цей час її прибирала комунальниця пані Оля, але попри падіння дрона продовжила роботу.

З нею поспілкувався мер міста Андрій Садовий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду та Суспільне.

Що відомо про безстрашну комунальницю зі Львова?

Пані Оля працює комунальницею у Львові вже 10 років, їй 59 років. Під час повітряної атаки на місто в ніч на 15 січня ворожий безпілотник впав на площу біля пам'ятника Степану Бандері.

Жінка, яка тоді прибирала сніг, попри переляк продовжила роботу.

З нею поспілкувався телефоном мер міста Андрій Садовий. Вона розповіла, що почувається добре.

Я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити, розумієте. Ваша мужність сьогодні захопила усіх в Україні, тому я хочу подякувати за ваше служіння громаді, за вашу роботу,

– сказав Садовий.

Він додав, що жінці окремо віддячать, але застеріг, щоб у повітряну тривогу треба бути в укритті.

Що відомо про падіння дрона в центрі Львова?