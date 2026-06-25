У Гданську стартувала дводенна конференція з відбудови України: головні заяви
25 червня у польському Гданську розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України. Вона триватиме два дні.
Про все, що відбувається у межах міжнародного заходу, розповідає 24 Канал.
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Як проходить конференція щодо України у Гданську?
У конференції бере участь українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.
Цьогорічна програма охоплює 5 головних напрямів: бізнес, безпеку й оборону, євроінтеграцію, регіональний розвиток і людський капітал.
Організатори очікують близько 5 тисяч учасників із майже 100 країн.
Під час заходу планують підписати приблизно 200 угод, меморандумів та листів про наміри співпраці.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час відкриття Конференції заявив, що Україна має стати частиною об'єднаної Європи. За його словами, відновлення країни – це не лише про відбудову міст та інфраструктури, а й про спільні цінності. Туск наголосив, що поляки й українці можуть будувати спільне майбутнє на основі правди, взаємоповаги та розуміння історії. Він також додав, що разом країни зможуть подолати будь-які виклики. Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що його уряд вирішив виділити додаткові 40 мільйонів євро на ініціативу PURL. Орпо зазначив, що оборонна підтримка Фінляндією України залишається міцною. Зокрема, було надано вже 33 військові пакети допомоги. Він запевнив, що Фінляндія подовжить забезпечувати підтримку України як майбутнього члена Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що Європейський Союз має підтримувати мирні ініціативи. Фрідріх Мерц заявив, що Україна зараз перебуває у сильнішій позиції на полі бою. За його словами, Росія не зможе виграти війну, а підтримка України з боку Європи залишається незмінною. Мерц також зазначив, що настав час Москві сісти за стіл переговорів, заморозити лінію фронту та припинити вбивства. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина, Польща, Італія та Франція створили флагманський фонд для відновлення України. Новий фонд має на меті мобілізувати "значні приватні інвестиції" у сфери України. Водночас Мерц наголосив, що інвестиції та реконструкція України можливі лише за умов безпеки в довгострокововій перспективі. Він нагадав, що Берлін постачає Києву сучасні системи ППО, а спільні німецько-українські підприємства відіграють ключову роль в інноваційних технологіях. Глава Єврокомісії зауважила, що минулій конференції з відновлення України ситуація була сумною, але сьогодні прогнози інші. За її словами, Україна досягла прогресу на фронті Мужність України зробила це можливим, а тепер солідарність може допомогти перетворити це на реальність, ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на два роки: перший транш у розмірі 3,2 мільярди переказують вже сьогодні. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС та його держави-члени надали Україні близько 200 мільярдів євро військової й економічної підтримки. Свириденко заявила, що на конференції буде укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Юлія Свириденко виступила на конференції. Вона подякувала полякам за підтримку та допомогу. Зал підтримав її бурхливими оплесками Туск і Свириденко зустрілися на полях конференції: дивіться відео 24 Каналу Партнери зібралися у Гданську, щоб обговорити відновлення України: дивіться відео Зустріч світових лідерів на заході, присвяченому Україні: дивіться відео 24 Каналу
Він також додав, що без припинення бойових дій неможливо повноцінно відновити суверенітет, демократію та побудувати "процвітаючу європейську Україну".
Крім цього, Україна посилила свій економічний фундамент і досягла прогресу на шляху до ЄС.
– сказала фон дер Ляйн.
Прем'єрка анонсувала участь понад 80 українських компаній у бізнес-ярмарку разом із 2 000 представників бізнесу з усього світу та старт нового формату Енергетичної платформи, яка стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки нашої енергетики.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час відкриття Конференції заявив, що Україна має стати частиною об'єднаної Європи.
За його словами, відновлення країни – це не лише про відбудову міст та інфраструктури, а й про спільні цінності.
Туск наголосив, що поляки й українці можуть будувати спільне майбутнє на основі правди, взаємоповаги та розуміння історії.
Він також додав, що разом країни зможуть подолати будь-які виклики.
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що його уряд вирішив виділити додаткові 40 мільйонів євро на ініціативу PURL.
Орпо зазначив, що оборонна підтримка Фінляндією України залишається міцною. Зокрема, було надано вже 33 військові пакети допомоги.
Він запевнив, що Фінляндія подовжить забезпечувати підтримку України як майбутнього члена Європейського Союзу.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що Європейський Союз має підтримувати мирні ініціативи.
Фрідріх Мерц заявив, що Україна зараз перебуває у сильнішій позиції на полі бою.
За його словами, Росія не зможе виграти війну, а підтримка України з боку Європи залишається незмінною.
Мерц також зазначив, що настав час Москві сісти за стіл переговорів, заморозити лінію фронту та припинити вбивства.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина, Польща, Італія та Франція створили флагманський фонд для відновлення України. Новий фонд має на меті мобілізувати "значні приватні інвестиції" у сфери України.
Водночас Мерц наголосив, що інвестиції та реконструкція України можливі лише за умов безпеки в довгострокововій перспективі.
Він нагадав, що Берлін постачає Києву сучасні системи ППО, а спільні німецько-українські підприємства відіграють ключову роль в інноваційних технологіях.
Глава Єврокомісії зауважила, що минулій конференції з відновлення України ситуація була сумною, але сьогодні прогнози інші. За її словами, Україна досягла прогресу на фронті
Мужність України зробила це можливим, а тепер солідарність може допомогти перетворити це на реальність,
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на два роки: перший транш у розмірі 3,2 мільярди переказують вже сьогодні. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС та його держави-члени надали Україні близько 200 мільярдів євро військової й економічної підтримки.
Свириденко заявила, що на конференції буде укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро.
Юлія Свириденко виступила на конференції. Вона подякувала полякам за підтримку та допомогу. Зал підтримав її бурхливими оплесками
Туск і Свириденко зустрілися на полях конференції: дивіться відео 24 Каналу
Партнери зібралися у Гданську, щоб обговорити відновлення України: дивіться відео
Зустріч світових лідерів на заході, присвяченому Україні: дивіться відео 24 Каналу