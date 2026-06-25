Готовність до примирення і євроінтеграції України: підсумки першого дня конференції у Гданську

У Польші триває дводенна Міжнародна конференція з відновлення України. Вона зібрала 5 тисяч учасників. Це представники орієнтовно 40 урядів країн світу.

Українську делегацію на заході під назвою Ukraine Recovery Conference очолила прем'єр-міністрерка Юлія Свириденко. Ведуча 24 Каналу Софія Трощук розповіла, що польський прем'єр Дональд Туск тепло привітав представників України і зокрема закликав Свириденко відчувати себе в Польщі як вдома.

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Про підсумки першого дня конференції в Гданську

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що відбудова охоплює не лише будівлі, електростанції, об'єкти інфраструктури, а те, що всередині людей. Туск зауважив, що Україна справедливо прагне бути частиною об'єднаної Європи, а його умовою є розуміння власної історії, справжня здатність до примирення.

Мої співвітчизники в Польші, ваші в Україні, наші друзі в Європі – ми можемо будувати відносини лише на правді, взаємній повазі, розумінні історії. Ця солідарність, народжена в Гданську, може стати нашою реальністю, якщо ми відкриємо свої серця та розум минулому, але першочергово – майбутньому,

– озвучив Туск.

Конференція вирізняється сприятливою атмосферою, де відчувається інвестиційний клімат. Захід зібрав велику кількість політиків, бізнесменів та активістів. В Гданську відкрита виставка, де представлені різні бізнеси, які хочуть залучити інвестиції. Вони мають на меті познайомити про свою дільяність, зокрема щодо оборонних технологій.

Ключові деталі з конференції: дивіться у відео

Українська прем'єрка Свириденко розкрила деталі, як виглядатиме конференція в інвестиційному плані. Вона заявила про те, що під час заходу буде підписано 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро.

В Гданську на бізнесовому ярмарку представлено 80 компаній з України та понад 2 тисячі представників бізнесу зі світу. Вона також оголосила про старт нового формату енергетичної платформи, яка стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки енергетики нашої держави.

На жаль, ми все ще платимо велику ціну за свободу, за європейські цінності. Росія слабша, але агресивніша проти всієї Європи. В Україні є національна традиція – толока, коли люди разом підходять до реконструкції та відновлення. Ми робимо мільйони кроків, ми вже зробили мільйони дій. Ми реалізуємо проєкти, які допомагають нам вижити, щоб розвиватися. Ми очікуємо підписання угод для більшої взаємодії в різних вимірах для євроінтеграції, людського капіталу, бізнесу, місцевого та регіонального розвитку,

– озвучила Свириденко.

Вона зауважила, що вперше цього року в Гданську проводиться зустріч, яка зосереджена на обороні та викликах, які стоять перед європейським континентом і які є екзистенційними.

Україну чекають в європейській родині

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка відкривала Ukraine Recovery Conference, говорила про тему переговорів щодо вступу України до ЄС, а також заявила, що мужність ЗСУ змінила динаміку на полі бою. З її слів, оборонна спроможність України за підтримки Європи демонструє, що здатна перевершити російську в інноваціях. Вона наголосила, що Україна нині виробляє дрони в масштабах, які перевищують потужності Росії.

Рішучість українського народу показала світу, що його європейський намір не може бути зламаний. Тепер наше завдання перетворити цей вибір на реальність. Цього місяця ми відкрили перший кластер переговорів з Україною. Це була історична мить – визнання прогресу, який вражає. Це сильний сигнал того, що майбутнє України належить до нашої європейської родини,

– підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Перший кластер зосереджений на основах ЄС: верховенство права, сильна демократична інституція, ефективне державне управління. Це, з її слів, забезпечує чітку дорожню карту для майбутніх реформ в Україні.

Вона наголосила, якщо наша держава продовжить реформуватися з рішучістю, яку демонструвала останніми роками, то її місце в європейській родині стане реальністю. Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейське майбутнє України формується вже сьогодні та якщо хтось інвестує нині в Україну – це означає інвестиції в Європу.