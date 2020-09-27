Між Вірменією й Азербайджаном 27 вересня знову загострився конфлікт, що призвело до серйозної ескалації з численними втратами серед військових і цивільних. Свої позиції вже висловили Росія, яка підтримує Вірменію, і Туреччина – союзник Азербайджану.

Туреччина: у всьому винна Вірменія, потрібно підтримати Азербайджан

Після ескалації конфлікту довкола Нагірного Карабаху Реджеп Ердоган провів термінову телефонну розмову з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим, повідомляє Anadolu.

Важливо Конфлікт у Нагірному Карабасі: останні новини

Він пообіцяв Азербайджану, що турецький народ готовий задіяти всі можливості для підтримки союзника. Водночас в ескалації конфлікту він звинуватив сусідню Вірменію.

Останні провокації вірменської сторони щодо Азербайджану продемонстрували, що саме Вірменія залишається головною загрозою для миру й стабільності в регіоні,

– заявив Ердоган.

Крім Вірменії, турецький президент дорікнув і світовій спільноті. Мовляв, та неналежним чином реагувала на загрози конфлікту, який вже понад 30 точиться між двома державами.

"Жителі Вірменії повинні підняти голос перед чинною владою, що наближає країну до катастрофи. Керівництво Вірменії намагається використовувати пересічних громадян як маріонеток", – переконаний президент Туреччини.

Резюмуючи, він закликав світ підтримати "справедливу позицію Азербайджану". Мовляв, той протидіє політиці окупації і насилля.

На диво стримана Росія

Після загострення конфлікту міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів одразу три телефонні розмови – з главою МЗС Вірменії Зограбом Мнацаканяном, очільником МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим і главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Інформація про ці розмови є на сайті МЗС Росії.

До слова Війна у Нагірному Карабасі: як світова спільнота відреагувала на загострення конфлікту

Втім, судячи з повідомлень на сайті російського зовнішньополітичного відомства, Росія нічого не говорила про підтримку жодної зі сторін конфлікту. Натомість лише висловлювала свою "стурбованість" і закликала до деескалації.

Наголошено на необхідності якнайшвидшого припинення вогню й стабілізації ситуації на лінії зіткнення. Висловлено співчуття рідним і близьким загиблих,

– мовиться в повідомленні про розмову Лаврова й Чавушоглу.

Наразі інформації про будь-яку реакцію російського президента Володимира Путіна немає.

Війна у Нагірному Карабасі: головне