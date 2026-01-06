Батько Дарії Мельниченко на фронті: одна з українських компаній подарувала для нього Starlink
- Дарія Мельниченко "не пустила" проросійського італійця в Україну.
- Одне підприємство подарувало батькові Дарії, який служить, Starlink для підтримки зв'язку.
Українка Дарія Мельниченко здобула повагу в інфопросторі через рішучість у відстоюванні України. Саме вона "завірусила" інцидент із проросійським італійцем, що і посприяло забороні перетину кордону шанувальнику Путіна. Як виявилося, батько Дарії перебуває на фронті російсько-української війни.
Тому одна з компаній вирішила зробити йому подарунок. Подробиці історії, яка розбурхала мережу розповідає 24 Канал із посиланням на Віталія Глаголу.
До теми Історія з італійцем на кордоні: Дарія Мельниченко розповіла, як розвивалися події
Що відомо про батька Дарії?
Дівчина розповіла, що її тато стоїть на захисті України й перебуває в окопі без зв'язку. Тому він ще не знає про досягнення своєї доньки.
На випадок бурхливо відреагували в мережі. Не пройшла повз подій на кордоні й компанія stuk.ua, яка вирішила долучитися до підтримки Дарії та її батька. Так, організація подарувала Starlink для батька дівчини.
Компанія stuk.ua подарувала Starlink батьку Дарії Мельниченко / Скриншот з мережі
Окрім того, інші організації та компанії долучилися до ініціативи й пропонують Дарії та її батьку знижки й іншу підтримку.
З чого все почалося?
У Threads став вірусним допис, який описав незвичний інцидент під час поїздки автобусом до України. Дарія Мельниченко розповіла, що поруч із нею їхало подружжя – українка та громадянин Італії на ім'я Рокко. Чоловік, одягнений у вишиванку, відкрито висловлював симпатії до Путіна та зневажливо говорив про Україну.
Під час розмови італієць почав критикувати Зеленського, називав Україну "поганою країною" й принижував українців. Коли дівчина зауважила, що такі висловлювання неприйнятні, Рокко заявив, що його дружина нібито поділяє цю позицію.
Користувачі масово стежили за маршрутом автобуса й закликали повідомити прикордонників. На пункті пропуску Чоп працівники прикордонної служби запросили італійця на бесіду. У результаті, як зазначає авторка, йому заборонили в'їзд в Україну.