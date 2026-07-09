Конфлікт із ТЦК у Львові міг бути навмисно організованою акцією, – Грень

Конфлікт за участю військовослужбовців ТЦК у Львові міг бути не спонтанним, а заздалегідь організованим. Тому зараз слідство перевіряє дії всіх учасників події.

Таку думку висловив керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень під час пресконференції.

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Чому Грень вважає, що акція могла бути спланованою?

Під час спілкування з журналістами посадовця запитали, як він пояснює швидку появу великої групи людей на місці події. У відповідь він висловив власне припущення.

Моя особиста думка, не як керівника апарату Львівської обласної військової адміністрації, – це молоді люди, які потребували акції. Майбутні фотографії на фоні перевернутої та знищеної машини військовослужбовців ТЦК, селфі в цікавих позах – це теж акція. Якщо нашій молоді бракує драйву в житті, то я закликаю тих, кому потрібні такі емоції, підписати контракт. Там драйву достатньо,

– сказав він.

Журналісти також поцікавилися, чи допускає посадовець, що серед учасників могли бути провокатори та що саму акцію могли спеціально організувати.

Він відповів ствердно, підкресливши, що саме тому правоохоронці перевіряють дії кожного учасника конфлікту. За словами керівника апарату ОВА, в умовах повномасштабної війни не можна відкидати жодних сценаріїв. Подібні події можуть бути частиною спроб посіяти розкол у суспільстві, дискредитувати українських військових та завдати шкоди мобілізаційним процесам.

Саме тому правоохоронці повинні встановити всі обставини інциденту та роль кожного його учасника. Наразі кримінальне провадження охоплює дії абсолютно всіх учасників інциденту.

На сьогоднішній день триває слідство. Правова оцінка буде надана абсолютно всім учасникам процесу – як безпосередньо військовослужбовцям ТЦК, так і діям поліції, а також громадянам, які вчиняли ті чи інші дії. Усе це розслідується в межах кримінального провадження,

– підсумував Грень.

Нагадаємо, увечері 8 липня на Сихові у Львові під час заходів оповіщення працівники ТЦК виявили чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Після цього на місці почав збиратися натовп, який вимагав відпустити його та заблокував службовий автомобіль військових.

Під час конфлікту люди пошкодили автомобіль ТЦК: прокололи шини, зняли бампер і зрештою перекинули його. Правоохоронці відкрили перевірку щодо дій учасників інциденту, а Львівський обласний центр комплектування призначив службове розслідування, щоб встановити, чи законно діяли військовослужбовці під час оповіщення.

Після цього інциденту із заявами виступили Генеральний штаб ЗСУ, військова омбудсменка Ольга Решетилова, керівник ГУР Кирило Буданов та інші посадовці, які засудили насильство щодо військових і закликали дочекатися результатів офіційного розслідування.