Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: очевидці опублікували відео з місця події
Користувачі соціальних мережах поширюють відео з Нагірного Карабаху. Зранку 27 вересня там поновилися бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.
Загострення конфлікту відбулося у Нагірному Карабасі. Очевидці зняли відео з місця події.
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Вони стріляли в нас. Я підскочила, обійняла дитину. Ледве втекли,
– розповіла постраждала жінка.
Вірменія заперечує інформацію про обсріл населених пунктів і військових позицій Азербайджану. Однак публікує відео винищення бойової техніки противника.
Дивіться відео вибуху бойової техніки Азербайджану:
Відео після повітряної атаки житлових будинків в Степанакерті:
Президент Азербайджану Ільхам Алієв розповів, що їхня армія вивела з ладу велику кількість військової техніки Вірменії. Він також додав, що через ранкові обстріли противника мирні жителі та військові отримали поранення.
Відео просування танків на вулицях Степанакерти:
Відео з місця події збиття вертольотів у Степанакерті:
Конфлікт у Нагірному Карабасі
- Воєнні дії між Азербайджаном і Вірменією поновилися зранку 27 вересня. Відбулося загострення конфлікту у Нагірному Карабасі.
- Вірменія переконує, що Азербайджан почав наступ, завдавши ракетних ударів.
- Однак Баку заявляє, що Збройні сили Вірменії обстріляли з мінометів і великокаліберної зброї населені пункти на лінії зіткнення.
- Тим часом представники так званої влади невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, стверджують, що їхня столиця Степанакерт зазнала артобстрілу.
- Влада Азербайджану побоюючись провокацій з боку Вірменії обмежила доступ до інтернету по всій території держави.
- Збройні сили Азербайджану взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.