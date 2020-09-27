Користувачі соціальних мережах поширюють відео з Нагірного Карабаху. Зранку 27 вересня там поновилися бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.

Загострення конфлікту відбулося у Нагірному Карабасі. Очевидці зняли відео з місця події.

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Вони стріляли в нас. Я підскочила, обійняла дитину. Ледве втекли,

– розповіла постраждала жінка.

Вірменія заперечує інформацію про обсріл населених пунктів і військових позицій Азербайджану. Однак публікує відео винищення бойової техніки противника.

Дивіться відео вибуху бойової техніки Азербайджану:

Відео після повітряної атаки житлових будинків в Степанакерті:

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розповів, що їхня армія вивела з ладу велику кількість військової техніки Вірменії. Він також додав, що через ранкові обстріли противника мирні жителі та військові отримали поранення.

Відео просування танків на вулицях Степанакерти:

️Азербайджан и Армения снова объявили друг другу войну



Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций своей армии в прифронтовой зоне. Армения в том, что азербайджанские войска пошли в наступление на Нагорный Карабах (непризнанная республика, в которой живут pic.twitter.com/BL60QHaurb — КОРОНАВИРУС ️ОДЕССА (@Virus19Korona) September 27, 2020

Відео з місця події збиття вертольотів у Степанакерті:

Конфлікт у Нагірному Карабасі