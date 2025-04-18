Поводився агресивно: у Київському ТЦК прокоментували відео з бійкою, яке шириться в мережі

Мережею поширилось відео, де в одному зі спальних районів міста Києва між військовозобов’язаним чоловіком та працівником районного ТЦК виникла бійка, в яку втрутилися поліцейські.

Чоловік поводився агресивно та сам спровокував інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Київського ТЦК.

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У Київському ТЦК прокоментували відео з бійкою

На кадрах відео видно, як чоловік у військовій формі та поліцейський б’ються із чоловіком у цивільному одязі, якого повалили на землю. Чоловік чинив спротив та завдавав ударів у відповідь військовослужбовцю.

У Київському ТЦК повідомили, що під час перевірки документів громадянин поводився агресивно, відмовився показати військово-облікові документи, після чого дістав газовий балончик та використав його проти військовослужбовця групи оповіщення та спровокував бійку.

Після цього було викликано слідчо-оперативну групу для фіксування випадку, але чоловік втік.

Створення конфліктних ситуацій з представниками ТЦК та СП а також поліції тільки грає на користь ворогу і допомагає підривати оборону нашої держави. Відео провокаційне та направлене на дискредитацію заходів мобілізаційної роботи, оскільки не показує весь конфлікт,

– зазначили у повідомленні.

Після втечі громадянина подано у розшук та буде притягнуто до кримінальної відповідальності за напад на військовослужбовця та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

В ТЦК також додали, що Підрозділи Сил оборони, які виконують бойові завдання потребують своєчасної заміни на позиціях, ротацій, відпочинку та відновлення морально-психологічних і фізичних сил.