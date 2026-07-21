Ультиматумів не було, – Гнатов розповів, в чому розійшлися Сирський та Федоров

Начальник Генштабу Андрій Гнатов заявив, що у його військовій кар'єрі жодного разу не було непокори чи несприйняття начальника. Точно так само вони намагалися ставиться до Міноборони, яке донедавна очолював Федоров.

Про це Гнатов заявив в інтерв'ю Альбіні Підгірняк в студії 24 Каналу.

Що сказав Гнатов про Федорова та Сирського?

Гнатов заявив, що особисто не бачить жодного особистісного конфлікту між Федоровим та Сирським.

Його просто немає і не може бути. Генерал Сирський не та людина, яка буде конфліктувати,

– зазначив начальник Генштабу.

Він також спростував й заяву Федорова про ультиматуми з боку Сирського.

"Я впевнений на 100%, що такої ситуації не було навіть приблизно. Я прекрасно знаю, що в час всіх цих подій, коли всі ці пролунали заяви, генерал Сирський перебував на своєму командному пункті, працював безпосередньо на лінії зіткнення, в бригадах, які ведуть наступ", – додав Гнатов.

Він визнав, що були робочі питання, у яких особисто він з Сирським не доходив згоди, але всі вони узгоджувалися у ході процедур.

Щодо Федорова, Гнатов розповів, що він повідомляв командуванню про свої бачення та плани реформи. Але, як він стверджує, з того часу не бачив якогось конкретного документа, а лише декілька презентацій з ідеями.

Начальник ГШ запевнив, що тому казати, що був якийсь конфлікт, не можна. Також він зазначив, що не можна казати й про те, що головком з командою був проти технологій.

А заяви про інтриги, на його думку, більше схожі на теорію змови.

Гнатов додав, що йому взаємодії з Федоровим було недостатньо. Наприклад, про розробку реформи мобілізації він дізнався від підлеглих і хотів брати участь у процесі, але його не допустили, мотивуючи це "чорновим варіантом". Зрештою командування підтримало усі пропозиції, окрім двох.

Втім, й остаточного документа щодо цього командування нібито теж не бачило.

До слова, Сили логістики звинуватили Федорова у проблемах забезпечення та закупівлі зброї 80-их років виробництва. Натомість також підтримали Сирського та перелічили усі його успіхи на посаді.

Тим часом сам Сирський був звільнений з посади. Замість нього буде призначений Драпатий.