Офіційну заяву про це оприлюднив речник відомства підполковник Валерій Шершень. За його словами, логістична система ЗСУ наразі працює на межі можливостей, а потреби фронту доводиться перекривати за рахунок старих резервів та екстреного перерозподілу фінансів. Водночас через кілька годин допис видалили.

Що відомо про зрив забезпечення?

У видаленому дописі Командування Сил логістики прямо звинуватило попереднє керівництво Міноборони у провалі ключових програм забезпечення.

Кажуть, що за перші шість місяців 2026 року ситуація погіршилася, попри цифровізацію та гучні закупівельні анонси.

У дописі стверджувалося, що поточні потреби частіше закриваються резервами або перерозподілом коштів з інших критичних напрямів. А рішення щодо фінансування, допомоги партнерів та невідкладних закупівель ухвалюються набагато повільніше, ніж цього вимагають умови війни.

Валерій Шершень заявив, що наприкінці 2025 року офіційна картина виглядала доволі оптимістично.

"Міністерство оборони України повідомляло про своєчасно створені запаси завдяки вдало спланованим закупівлям на 2026 рік та намір завчасно укласти понад 80% контрактів на забезпечення. Паралельно анонсувалося поширення DOT-Chain на пальне, речове майно та інші потреби тилового напряму. Логіка була зрозумілою: раннє контрактування та швидкий цифровий облік разом із чітким розподілом ролей мали забезпечити безперервність постачання на всіх рівнях", – зазначив він.

Але, за його словами, виявлено протилежну динаміку через системні перешкоди першого півріччя 2026 року. Він поскаржився на дефіцит фінансування, стрибкоподібне постачання, бюрократичні затримки тощо.

Попередньо, додаткова потреба лише за основними напрямами матеріально-технічного забезпечення до кінця року становить майже 37 мільярдів гривень, а на ремонт озброєння та військової техніки та закупівлю запасних частин потрібно ще понад 16 мільярдів гривень.

Основний висновок нескладний: саме у першому півріччі система забезпечення стала менш стійкою. Вона дедалі частіше працює не завдяки заздалегідь складеним планам і ритмічному постачанню, а через ручне латання прогалин,

– йшлося у дописі.

Заява Командування Сил логістики ЗСУ / Скриншоти

На що саме поскаржилися у Силах логістики?

Шершень писав, що найгостріше погіршення спостерігається у забезпеченні пальним, попри звернення командування до Міноборони. Деякий час війська, як він зазначає, забезпечувалися лише за рахунок раніше створених запасів, а потім дефіцит довелося компенсувати коштами з інших напрямів, зокрема із закупівель озброєння та військової техніки.

Також він заявив про проблеми забезпечення у зимовий період. На проведених закупівлях було заощаджено кошти, щоб додатково замовити зимові куртки й штани, бронежилети, бронекостюми та хімічні грілки, але ухвалення рішення про невідкладну закупівлю затягнулося.

Виникає питання: хто нестиме відповідальність, якщо нашого українського солдата вчасно не забезпечать теплими речами та засобами обігріву на зиму 2026 – 2027 років?

– написав Шершень.

Він розповів, що у травні 2026 року Міноборони оголосило найбільшу централізовану закупівлю 5 000 автівок через Prozorro. Але більша частина запланованої партії, уже охопленої контрактами або закупівельними процедурами, до ЗСУ ще не надійшла. Основні обсяги постачання плануються наприкінці осені та на початку зими.

Підполковник також заявив про негативний епізод із партією одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М. За його словами, Агенція оборонних закупівель на скарги військових не реагувала, але водночас придбала найменш ефективні, найдешевші, постріли.

Після проведення виробничих процедур – згідно з вимогами державного контракту вироби мають бути не старіші за 2024 рік – Агенція, маючи на меті уникнути відповідальності за свої дії, вжила заходів щодо заміни тари та приведення зовнішнього вигляду виробів, виготовлених у 1980-х роках, до так званого стану "як нові". За даними зворотного зв’язку з фронту, понад 70 % відгуків щодо якості цих пострілів 1984 року виробництва були негативними,

– йшлося у дописі.

Погіршення, за словами військового, стосується, й якості продуктів.

"Замість притягнення до відповідальності тих, хто неодноразово спричиняв зриви постачання, з ними укладаються нові й нові контракти. Загалом через так звані лояльні відносини з деякими постачальниками продуктів харчування в системі сформувалася тенденція до монополізації послуг. Як приклад, 52 % фінансового ресурсу на продовольче забезпечення Збройних Сил України припало лише на одинадцять компаній", – повідомив він.

Також повідомлялося про бюрократію у допомозі партнерів. Якщо у попередні роки відповідні рішення могли оформлюватися протягом 1 – 2 днів, то наразі інженерна техніка, генератори, навантажувачі, прилади нічного бачення, тактичний одяг тощо затримуються через відсутність своєчасного управлінського рішення з боку Міноборони.

Що Шершень сказав про Сирського?

"Усе ж таки хто понесе відповідальність за злочини та прорахунки в системі через власну непрофесійність? Головнокомандувач Збройних Сил України? Інші генерали Збройних Сил України? Командирська ланка угруповань? Командири військових частин?" – писав Шершень.

Після чого перерахував досягнення головкома Сирського на керівних посадах із 24 лютого 2022 року: знищення російських окупаційних військ на Київському, Сумському та Харківському напрямках; проведення операцій, завдяки яким було звільнено Харківську область; завдання катастрофічних втрат особовому складу противника під час оборони міст Донецької та Луганської областей; проведення Курської операції, яка перенесла війну на територію, звідки вона прийшла; проведення на Покровському та Запорізькому напрямках низки асиметричних контрнаступальних операцій, що продовжують ламати стратегічні плани ворога та завдавати численних втрат армії Росії.

Речник командування Сил логістики ЗСУ зазначив, що хочеться, щоб цей перелік й надалі доповнювався за умови цілковитого сприяння Міноборони.

До слова, сам Олександр Сирський заявив, що готовий працювати з будь-яким главою Міноборони.

Водночас у ЗМІ, зокрема іноземних, подейкують про його заміну. Серед ймовірних кандидатів на посаду головкома розглядають чинного командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого.