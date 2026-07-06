Проблема не в УПА: економіст назвав справжню причину всіх претензій Польщі до України

Конфлікт між Польщею та Україною, який нещодавно загострився, буде важко розв'язати, тому що його корінь далеко не в історичному минулому. Проблему потрібно шукати у процесах, що відбуваються сьогодні.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, наголосивши, що причина конфлікту між Варшавою та Києвом полягає не в тому, про що декларує польська влада. Нагадаємо, що Польща обурилася тим, що один з підрозділів ЗСУ отримав назву "Героїв УПА".

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Що стало каменем спотикання в польсько-українських відносинах?

Пендзин зауважив, що першопричина всіх цих процесів набагато глибша і подолати її буде надзвичайно важко. Коли поляки говорять, що це може бути достатньо серйозною перепоною руху України до Європейського Союзу, то в дійсності так воно і є.

Україна та Польща є аграрними країнами. На сьогодні в Польщі 29 мільйонів виборців, і приблизно 12 мільйонів з них – пов'язані з аграркою. Загалом у Польщі 4 мільйони фермерських господарств, які існують тільки завдяки дотаціям Брюсселя. Розмір середнього фермерського господарства в Польщі складає 9 гектарів переважно на піщаних ґрунтах. До прикладу, в Україні розмір середнього фермерського господарства – 81 гектар на чорноземі. Тому зрозуміло, за словами економіста, хто з них на сьогодні більш витривалий. Безперечно, що українська аграрка.

Що є першопричиною конфлікту між Польщею та Україною: дивіться відео

Постійно відбуваються спроби, як зазначив Пендзин, не допустити українську аграрну продукцію на європейський ринок. Ба більше, поляки прямо говорять, що якщо Україна доєднається до Європейського Союзу і отримає повноважні права на частину європейської аграрної дотації, то поляки отримають менше цієї дотації.

Тому зрозуміло, що всі речі, пов'язані з героями УПА, з Волинською трагедією, – це є спроба на сьогодні уповільнити рух України до Європейського Союзу, як відповідь на очікування польського аграрного сектору,

– пояснив він.

Польський політикум періодично витягає на поверхню питання УПА для того, щоби потрафити відповідним колам свого електорату. Він нагадав, що зараз каменем спотикання стала Волинська трагедія, а півтора року тому відбувалося блокування кордонів для української аграрної продукції з боку поляків.

Все це є проявами однієї причини. І вона нікуди не зникне. Тому що об'єктивно польський аграрний сектор не зможе прожити без дотацій Брюсселя, і ділитися ними ні з ким не хоче. Тим більше з українцями,

– відзначив Олег Пендзин.

Він також нагадав, що у 2027 році в Польщі пройдуть парламентські вибори. І процеси, які спостерігаються у польсько-українських відносинах, – це один з тригерів, завдяки яким розхитуватимуть суспільство перед виборами.