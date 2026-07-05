"Зараз панують емоції": політолог розкрив, як відновити відносини з Польщею

Польсько-українські відносини наразі переживають найбільшу кризу за увесь час існування незалежної України. Це обумовлено низкою причин. Не лише проблемами, які були між двома народами у минулому, а й через збіг внутрішньополітичних обставин в обох країнах.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог Володимир Фесенко, уточнивши, що в Україні, як і в Польщі, сьогодні є чимало людей, які готові підхопити конфліктну хвилю, як наслідок – виникає ланцюгова реакція і проблема лише посилюється.

Дивіться також Справа не в УПА: Кулеба пояснив, чому в Польщі наростають антиукраїнські настрої

В суспільстві Польщі поширюються антиукраїнські настрої

Конфлікт між Польщею і Україною, зі слів політолога, певною мірою закономірний, пов'язаний з хвилею популізму в Східній Європі, але він відображає наявність протирічь. Вони зокрема мають зв'язок з тим, що у Польщі з'явилась велика українська громада внаслідок вимушеної міграції після початку повномасштабної війни. Є також розбіжності, які стосуються економічних питань.

"Щодо нинішньої ситуації, я б не казав, що це конфлікт між Україною та Польщею, а між частиною польської влади, яка розглядає нашу державу як об'єкт демонстрації своїх великих амбіцій. Вони досі вважають себе панами, а нас холопами, перепрошую за різкість, але це проглядається", – наголосив Фесенко.

Така зверхність, з його слів, проявляється в частини польських еліт. Політолог зауважив, що подібне спостерігалось у випадку з російськими. Фесенко назвав це серйозною проблемою, бо таке явище є масштабним. Адже це не лише позиція президента Польщі Навроцього та його оточення, канцелярії, звідки лунає, на його думку, чимало неадекватних заяв, які суперечать європейським стандартам і цінностям.

Антиукраїнські настрої, на жаль, зараз поширені й в польському суспільстві. Це глибока проблема, над подоланням якої мають працювати представники еліт, громадянського суспільства. Треба утримуватися від взаємних конфліктних кроків. Тому що зараз панують емоції,

– підкреслив Фесенко.

Про відносини Польщі та України: дивіться у відео

Які ризики від напруги між Києвом і Варшавою?

Політолог зазначив, що емоції вирують не лише у польської сторони, а й в української. На його погляд, Україна ухвалювала правильні по суті рішення, але їх слід було ініціювати в іншій формі та період, а не зараз. Оскільки сьогодні вони лише посилили напругу, а будуть створювати для нашої держави проблеми в процесі євроінтеграції.

Уряд Туска намагається демонструвати конструктивну позицію, це стосується закликів у контексті переговорів по НАТО, євроінтеграції. Тому що в Польщі зараз багато політиків, які в емоціях закликають до припинення надання допомоги Україні, блокування інтеграції в ЄС,

– озвучив Фесенко.

Підсумовуючи, політолог додав, що це суперечить стратегічним інтересам обох країн. Фесенко вважає, що нині можна домовлятися з урядом польського прем'єра Туска, вести діалог зокрема про поступову деескалацію конфлікту, який виник.