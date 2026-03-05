Україна може надати партнерам дрони-перехоплювачі в обмін на ракети до ППО Patriot, – Зеленський

Україна може поділитися зі союзниками досвідом боротьби з дронами-камікадзе та власними технологіями перехоплення безпілотників. До Києва вже звернулися партнери з Близького Сходу, Європи та США з проханням поділитися експертизою.

Водночас Україна потребує ракет для систем Patriot, тому можливий взаємовигідний обмін технологіями та озброєнням. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про обмін зброєю?

Україна отримала запити від партнерів щодо передачі досвіду протидії іранським ударним безпілотникам. Йдеться передусім про країни Близького Сходу, які також зіткнулися з атаками таких дронів по цивільній інфраструктурі.

За словами президента Володимира Зеленського, представники цих держав уже сигналізували про зацікавленість українською експертизою. Україна за роки повномасштабної війни накопичила унікальний досвід боротьби з масованими атаками дронів, зокрема іранських Shahed.

У нас були сигнали від партнерів з Близького Сходу. Були удари іранських "Шахедів" по цивільних у цих країнах. Вони хочуть від нас експертизу. Ми відкриті,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися напрацюваннями, якщо делегації партнерів приїдуть до країни. Запити щодо такої співпраці, за його словами, також надходять від європейських держав та Сполучених Штатів.

Українські військові та інженери фактично створили нову систему протидії дронам – від мобільних груп ППО до спеціалізованих перехоплювачів. Саме цей досвід зараз викликає великий інтерес у союзників.

Водночас Україна сама потребує допомоги союзників. Передусім йдеться про ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Президент визнав, що Київ має дефіцит таких боєприпасів, зокрема ракет PAC-2 та PAC-3, які використовуються для перехоплення ракет і дронів.

За словами Зеленського, саме тому обговорюється формат взаємовигідної співпраці. Україна могла б ділитися технологіями та досвідом, а союзники – допомагати із постачанням необхідного озброєння.